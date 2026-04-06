ISO 27001 사후 심사 통과 및 27701 인증 신규 취득 개인정보 보호 관리 글로벌 기준 부합 및 운영 역량 입증

[헤럴드경제=최은지 기자] 글로벌 메디컬 에스테틱 기업 휴젤이 국제 정보보호 관리체계 표준인 ‘ISO/IEC 27001’(정보보호 국제표준)과 ‘ISO/IEC 27701’(개인정보보호 국제표준) 인증을 동시에 획득했다고 6일 밝혔다.

ISO/IEC 인증은 국제표준화기구(ISO)와 국제전기기술위원회(IEC)가 공동 제정한 정보보호 분야 최고 권위의 국제 표준이다. ISO/IEC 27001은 정보보호 관리체계(ISMS)의 수립·운영·지속적 개선에 대한 요구사항을 규정하며, ISO/IEC 27701은 이를 기반으로 개인정보 보호 관리 영역까지 확장한 표준이다.

휴젤은 지난해 ISO/IEC 27001을 최초 취득한 이후 진행된 이번 사후 심사를 통과하며 관리체계의 안정성을 입증했다. 이와 함께 개인정보 보호 표준인 ISO/IEC 27701을 신규 획득함으로써 글로벌 수준의 통합 정보보호 체계를 구축하게 됐다.

회사는 단순 인증 획득에 그치지 않고 전사적인 보안 인식 강화와 내부 통제 고도화에 주력하고 있다. 특히 임직원 교육과 지속적인 개선 활동을 통해 정보보호 체계의 실효성을 높이고, 글로벌 시장 확대에 따른 보안 리스크를 선제적으로 관리한다는 방침이다.

이상규 휴젤 준법지원사업부 상무는 “글로벌 시장 진출이 가속화됨에 따라 정보보호 및 개인정보 관리의 중요성이 증대되고 있다”며 “국가핵심기술을 보유한 기업으로서 책임감을 갖고 글로벌 기준에 부합하는 보안 체계를 지속적으로 발전시켜 나갈 것”이라고 말했다.