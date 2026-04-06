삼성 오너 일가, 12조원 상속세 납부 절차 4월 마무리 이 회장, 계열사 지분 매각 대신 배당금과 신용대출로 재원 마련 삼성전자 “M&A 본격 시동” …‘뉴삼성’ 체제 탄력

[헤럴드경제=박지영 기자] 이재용 삼성전자 회장 등 삼성그룹 오너 일가가 고(故) 이건희 선대회장으로부터 물려받은 유산의 상속세 약 12조원 상당의 납부 절차를 이달 마무리한다. 상속세 부담이라는 변수가 해소되며 이재용 회장 중심의 ‘뉴삼성’ 체제가 탄력을 받을 것이라는 전망이 나온다.

6일 재계에 따르면 이 회장 등 삼성 오너 일가는 이달 마지막 상속세 분납금을 납부할 예정이다. 이건희 선대회장은 2020년 별세 당시 주식과, 부동산, 미술품 등 약 26조원 규모의 유산을 남겼다. 이에 따른 상속세는 약 12조원 상당이다.

홍라희 명예관장이 3조1000억원으로 상속세 부담이 가장 많았고, 이재용 회장 2조9000억원, 이부진 사장 2조6000억원, 이서현 사장 2조4000억원의 상속세를 안게 됐다.

오너 일가는 12조원에 달하는 막대한 세금 마련을 위해 2021년 상속세 신고와 함께 5년에 걸쳐 6차례로 나눠 납부하는 연부연납 방식을 선택했다. 상속세 납부를 위해 홍라희 명예관장과 이부진 사장, 이서현 사장은 삼성전자와 삼성SDS, 삼성물산 등 계열사 지분을 단계적으로 매각하고 신탁 계약 등을 활용했다.

반면 이재용 회장은 핵심 계열사 지분을 매각하는 대신, 배당금과 개인 신용대출 등을 통해 재원을 마련했다. 재계에서는 이 선대회장 생전부터 누적된 배당금 등 약 6조원 이상이 상속세 납부 재원으로 활용됐을 것으로 보고 있다. 삼성전자 등 주요 계열사의 주가 상승도 자금 조달 부담을 완화하는 요인으로 작용한 것으로 보인다.

이 회장의 삼성전자 지분은 오히려 늘었다. 보통주 기준 이 회장의 삼성전자 지분은 상속 전 0.70%에서 1.67%로, 삼성물산 지분은 17.48%에서 22.01%로 확대됐다. 삼성생명 지분도 0.06%에서 10.44%로 늘었다. 삼성물산을 정점으로 한 지배구조를 유지하는데 초점을 맞춘 것으로 보인다.

장기간 이어졌던 상속세 부담을 덜어내면서 이 회장을 중심으로 한 ‘뉴삼성’ 체제에 더욱 탄력이 붙을 것으로 예상된다. 특히 지난해 사법리스크 족쇄를 털어내고 최근 반도체 사업을 중심으로 올해 역대 최고 영업익 경신이 기대되는 상황에서 올해가 삼성 경영의 새 출발점이 될 것이란 해석도 나온다.

경영전반 불확실성을 해소하면서 올해 반도체 뿐 아니라 인공지능(AI), 바이오 등 미래 먹거리 확보에도 속력이 붙을 것으로 보인다.

삼성전자는 지난달 19일 공시한 ‘2026년 기업가치 제고 계획’에서 올해 시설 및 연구개발(R&D)에 역대 최고 규모인 110조원 이상을 집행한다고 밝혔다. 아울러 첨단로봇, 메드테크(의료기술), 전장, HVAC(공조) 등에서 ‘의미있는’ 규모의 인수합병(M&A)를 추진하겠다고 밝혔다. 삼성전자는 지난해 사업지원실 산하에 M&A 전담팀을 신설하며 미래 성장 동력 확보에 본격 시동을 걸었다.

한편. 상속세 납부가 마무리되면서 삼성가의 계열 분리 가능성도 나온다. 이부진 사장과 이서현 사장이 호텔과 패션을 중심으로 중장기적으로 독립 경영 기반 마련에 속도를 낼 수 있다는 관측이다. 최근 이부진 사장은 호텔신라 지분 약 1% 매입 계획을 밝힌 바 있다.