“생리대 비싸다” 李대통령 지적에 변화 이마트, 올 1분기 판매량 200만개 돌파

[헤럴드경제=김진 기자] 유통업계에서 저가 생리대 제품의 판매량이 급증하고 있다. 앞서 연이어 제품을 선보인 제조·유통업체들은 할인을 지속하고 품목을 확대하기로 했다.

6일 업계에 따르면 국내 생리대 가격은 지난해 12월 물가 관련 보고를 듣던 이재명 대통령이 “우리나라 생리대가 그렇게 비싸다고 한다”고 지적하면서 ‘뜨거운 감자’가 됐다. 이후 제조·유통업체들은 잇달아 저가 제품을 내놓고 기존 제품을 할인했다.

쿠팡은 지난 2월 자체브랜드(PB) ‘루나미’ 생리대 가격을 최대 29% 내렸다. 그러자 이틀 만에 50일 치 재고 물량이 동이 났다. 쿠팡 관계자는 “가격 인하 등 저가 생리대는 계속 높은 수요를 유지하고 있다”고 말했다.

이마트는 지난 2월 한 주간 생리대 5000원 균일가 행사를 준비했다. 애초 25만개의 물량을 계획했으나 수요가 몰려 33만개가 판매됐다. 이마트에 따르면 행사 기간 생리대 매출은 작년 같은 기간보다 136.6% 증가했다. 올해 1분기 생리대 판매량은 200만개를 넘었다.

홈플러스는 지난 2월 중형 기준 개당 98.6원인 ‘샐리의법칙 니즈원’ 생리대 4종을 출시한 데 이어 지난달 가격을 더 낮춘 개당 98.3원의 ‘잇츠미 퓨어’ 시리즈를 선보였다. 홈플러스 관계자는 “샐리의법칙 니즈원 생리대는 출시 후 지금까지 누적 5만팩이 팔렸고 잇츠미 퓨어 생리대는 3만8000팩이 나갔다”고 말했다.

편의점에서도 저가 생리대에 수요가 집중되고 있다. 세븐일레븐은 지난달 14일 깨끗한나라와 손잡고 ‘순수한면스페셜중형(16P)’을 2900원에, ‘순수한면스페셜중형(4P)’을 900원에 각각 출시했다. 해당 제품들은 지난달 25~31일 매출은 출시 첫 주 대비 23% 증가했다.

GS25와 CU에서도 저가 생리대 판매와 할인 행사를 진행한 지난달 생리대 매출이 작년 3월보다 각각 7.3%, 20.2% 늘었다.

유통업계는 저가 생리대 품목을 확대하고 가격 인하를 이어갈 예정이다. 이마트는 지난 1일 여름을 앞두고 개당 1000원인 ‘소피 안심숙면팬티 쿨링 프레쉬’를 출시하는 등 합리적인 가격의 단독상품을 개발하고 할인행사를 지속한다는 방침이다.

홈플러스도 초저가 생리대 8종을 상시 판매할 계획이다.

GS25는 이달 저가 생리대 2종을 추가로 선보일 예정이다. 세븐일레븐은 생리대 원플러스원(1+1), 투플러스원(2+1) 행사 등을 통해 할인 혜택을 이어간다.

균일가 생활용품점 다이소는 다음 달 깨끗한나라와 ‘10매 1000원’ 생리대를 선보인다.