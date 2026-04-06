635명 내외…4월 13일~5월 15일 신청 접수

[헤럴드경제=박준환 기자](재)시흥시인재양성재단이 지역 인재 양성과 교육 기회 확대를 위해 ‘2026년 상반기 장학생’을 635명 내외로 선발한다고 6일 밝혔다. 장학금 규모는 총 6억7000만원이다.

재단은 2026년을 맞아 장학사업을 전면 개편해 복잡했던 전형 체계를 통합·간소화하고, 지원 대상과 선발 기준을 확대했다. 특히 올해는 시민 눈높이에 맞춰 세분돼 있던 장학 전형을 총 5개 분야로 재편해 이해하기 쉬운 구조로 정비했다.

또한, 지원 대상을 초등학생까지 확대해 보다 이른 시기부터 잠재력 있는 인재를 발굴하고 성장 기회를 제공한다.

이번 상반기 장학생 선발은 ▷일반 장학 ▷지역상생 장학 ▷예체능 장학 ▷추천 장학 이렇게 4개 분야로 진행되며, 학업 성취도뿐 아니라 재능과 성장 가능성, 가정환경 등을 종합적으로 고려해 선발할 예정이다.

아울러 하반기에는 기능경기대회 입상자를 대상으로 한 ‘기능 인재 전형’ 분야를 신설해 기술 역량과 노력의 가치를 반영할 계획이다. 이를 통해 재단은 지역 교육 기회의 형평성을 높이고, 장기적인 인재 양성 체계를 구축할 방침이다.

재단 관계자는 “장학금은 한 사람의 가능성을 키우는 출발점”이라며 “앞으로도 지역과 함께 성장하는 인재를 지속적으로 발굴하고 지원해 나가겠다”고 전했다.

장학생 신청은 4월 13일부터 5월 15일까지 재단 누리집을 통해 가능하며, 신청 자격과 제출 서류 등 자세한 사항은 재단 누리집에서 확인할 수 있다.