[영남대 제공]
[영남대 제공]

[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]지역의 벚꽃 명소로 유명한 영남대 캠퍼스에 벚꽃이 만발했다. 영남대 관계자는 “주말과 휴일 벚꽃 나들이 계획이 있으면 영남대 캠퍼스를 권한다”며 “이 곳을 찾아 벚꽃도 감상하고 즐거운 추억을 남기길 바란다”고 말했다.


kbj7653@heraldcorp.com