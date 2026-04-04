[헤럴드경제=박혜림 기자] 4일 오전 9시 50분께 인천 연수구 옥련동 한 모텔에서 화재가 발생해 소방 당국이 진화 작업을 진행 중이다.

소방 당국은 화재를 진압하는 동시에 인명 피해 여부를 확인하고 있다.

일부 숙박객은 창문을 통해 자력으로 대피한 것으로 전해졌다.