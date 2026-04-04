[헤럴드경제=장연주 기자] 시각장애인 유튜버 ‘원샷한솔’(본명 김한솔)이 무려 7년간 이어지고 있는 근거없는 악성 댓글과 시력 조작 의혹에 대해 고통스러운 심경을 토로했다.

김한솔은 지난 2일 자신의 유튜브채널에 ‘제발 그만들 좀 하라고… 악플러 패버렸습니다’라는 제목의 영상을 게시했다. 영상 속에서 그는 제작진과 함께 자신을 향한 인신공격성 댓글들을 직접 읽으며 그간의 답답함을 호소했다.

악플러들은 대개 “보이는데 안보이는 척 연기한다”, “눈동자가 움직이는 것을 보니 사기다”, “장애를 이용해 수익을 올린다”, “의사까지 속인 대국민 사기극”이라는 주장을 했다.

이에 대해 김한솔은 “시각장애인은 눈동자가 움직이지 않을 것이라는 건 편견일 뿐”이라며 “활동한 지 7년이 넘었는데도 여전히 악플에 시달린다”고 호소했다.

유튜브에 출연하는 반려견 ‘토리’를 향한 근거 없는 비난도 이어졌다.

제작진이 토리에 대한 학대 루머를 언급하자, 김한솔은 “어떤 이는 살이 쪘다고 하고 어떤 이는 말랐다고 하는 등 악플에도 일관성이 없다”며 수의사로부터 건강 상태를 인증받았다고 반박했다.

그는 또 “시각장애인이면 집에나 가만히 있으라”는 식의 혐오 발언에는 “집 밖으로 나오지도 말라는 것이냐”며 분노했다.

김한솔은 영상 말미에서 끝내 눈물을 보이면서 자신을 믿고 악플러들과 대신 싸워주는 구독자들에게 깊은 감사를 전했다.

한편, 구독자 170만명인 유튜버 김한솔은 자신의 반려견 토리와의 일상, 토리의 놀라운 개인기 등을 소재로한 영상으로 유명세를 탔다.

그는 희소병인 ‘레버씨 시신경 위축증(LHON)’으로 인해 2010년 후천적으로 시력을 잃었다. 현재 그는 한쪽 눈으로는 빛 정도만 구분하고, 다른 한쪽으로는 물체의 윤곽을 아주 미세하게 파악할 수 있는 상태로 알려져 있다.