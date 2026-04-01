AI 활용 서비스로 정보 접근성 높여 검색 아닌 대화 통한 영화 정보 탐색

[헤럴드경제=손미정 기자] 롯데시네마가 국내 영화관 업계 최초로 ‘챗GPT(ChatGPT)’ 앱을 개설, 챗GPT에서 대화하며 영화 정보를 탐색할 수 있는 서비스를 선보인다고 1일 밝혔다.

이를 통해 사용자는 챗GPT 내 별도의 검색 없이 대화만으로 ▷개봉 영화 검색 ▷실시간 예매율 순위 ▷상영 시간표 확인 ▷전국 롯데시네마 지점 정보 탐색 등 다양한 영화 관람 정보를 확인할 수 있다.

서비스 이용을 위해서는 챗GPT 메뉴 탭에서 ‘앱’을 선택, 검색 창에서 ‘롯데시네마’를 찾아 ‘연결하기’와 ‘채팅 시작’을 클릭해 챗GPT에서 ‘롯데시네마’를 호출하면 된다.

이후 “지금 가장 빨리 볼 수 있는 영화 알려줘”, “잠실역 근처 영화관 위치와 상영 시간 알려줘” 등 일상적인 문장으로 질문하면 롯데시네마 앱에서 제공하는 예매 순위, 상영 스케줄 등 정보를 보여준다. 위젯을 클릭하면 롯데시네마 앱으로 이동해 바로 예매가 가능하다.

롯데시네마는 이번 서비스 론칭을 기념해 영화 및 스위트샵(매점) 콤보 할인이 가능한 모바일 전용 쿠폰을 준비했다. 롯데시네마 앱 마케팅 수신 동의 고객에게는 추가 혜택도 제공한다.

롯데시네마는 이번 서비스를 통해 디지털 기기 조작에 서툰 관객부터 빠른 정보를 원하는 MZ세대까지 전 연령층의 정보 접근성을 크게 향상시킬 것으로 기대하고 있다.

롯데시네마 관계자는 “이번 ChatGPT 서비스는 고객들이 영화를 선택하고 영화관을 방문하기까지의 여정에서 발생하는 번거로움을 기술적으로 해결하기 위해 기획됐다”며 “앞으로도 최신 AI 기술을 선제적으로 도입해 단순한 영화 상영을 넘어 스마트하고 차별화된 고객 경험 혁신을 지속해 나갈 것”이라고 밝혔다.