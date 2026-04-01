미국 해군 소형 함정 프로젝트 개념 설계 향후 13척 이상 건조 예상

[헤럴드경제=박혜원 기자] 삼성중공업이 한미 조선 협력 프로젝트의 일환으로 미국 해군 차세대 군수지원함(NGLS) 설계 사업에 참여한다. 이에 MASGA(미국 조선업을 다시 위대하게) 프로젝트의 성과가 점차 가시화되고 있다는 분석이 나온다.

1일 삼성중공업은 미국 제너럴 다이내믹스 나스코(NASSCO), 디섹(DSEC)과 함께 NGLS 프로젝트의 개념 설계를 내년 3월까지 지원한다. NGLS는 미국 해군의 핵심전략인 ‘분산해양작전’의 실행력을 높이는 핵심 자산으로 높은 기동성과 표적 맞춤형 운용 역량을 갖춘 소형 함정으로, 향후 13척 이상의 건조가 예상된다.

이번 프로젝트에서 삼성중공업은 함정 성능의 근간이 되는 고효율 선형설계 분야에서 주도적인 역할을 한다는 계획이다. 삼성중공업은 세계 최대 규모인 길이 400m 대형 수조를 기반으로 축적한 선형설계 기술력과 노하우를 활용해 미국 해군이 요구하는 고도의 기동성, 보급능력, 안정성 등을 충족하는 선형을 개발한다는 계획이다. 또한 향후 나스코 조선소가 효율적으로 함정을 미국내에서 건조할 수 있도록 기술을 지원할 예정이다.

현재 삼성중공업은 대미 사업 추진을 위해 미국 법인을 설립하고 미국 비거(Vigor) 조선소와 MRO 입찰 참여를 준비하고 있다. 향후 선박 건조 기술, 3X 기술 등을 활용해 다양한 분야에서 대미 사업의 성과를 거둔다는 방침이다.

앞서 최성안 삼성중공업 부회장은 미국 조선산업의 성장을 가속화하기 위한 대안으로 지난 3월부터 가동한 세계 최초 배관 스풀 자동화 기술을 대미 사업에 활용할 것이라고 밝힌 바 있다. 이밖에 샌디에이고 주립대학교(SDSU)와 공동 설립한 연구센터를 활용해 나스코와 기술협력 관계를 강화하고, AI 기반 생산 자동화, 로보틱스, 친환경 분야에서 미국 조선업의 재건 기반을 위한 실질적 협력 방안을 모색하고 있다.

나아가 삼성중공업은 선박 건조기술과 소프트 경쟁력을 활용해 미국 내 조선 기자재 클러스터 구축과 조선 숙련공, 선원 양성 트레이닝센터 조성까지 협력을 확대할 계획이다. 자체적으로 함정정비협약(MSRA)인증 취득도 순조롭게 진행하고 있다.

삼성중공업 관계자는 “NGLS 사업을 기점으로 나스코 조선소와의 협력을 더욱 확대해 나갈 것”이라며 “삼성중공업은 앞으로 앞선 기술력을 바탕으로 대미 사업에서 실질적 성과를 내는 데 더욱 속도를 낼 것”이라고 강조했다.