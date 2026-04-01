“올 시즌 아내와 딸 위해 2승 목표”

[헤럴드경제=조용직 기자] 2023년 KPGA 투어 제네시스 포인트 대상 수상자인 함정우(32·하나금융그룹)가 2026년 시즌의 본격적인 출발을 알리며 아시아 무대 도전에 나선다.

함정우는 오는 2일부터 5일까지 일본 치바현 캘리도니안 골프클럽에서 열리는 아시안투어 인터내셔널 시리즈 재팬(총상금 200만 달러)에 출전한다. 이번 대회는 시즌 첫 출전이자 글로벌 경쟁력을 가늠할 시험대다.

국내 투어에서 입증한 경쟁력을 바탕으로 활동 무대를 아시안투어까지 넓히는 함정우는 이번 대회를 통해 2026년 시즌의 방향성을 본격적으로 설정할 전망이다.

함정우는 KPGA 투어 통산 4승과 함께 2023년 제네시스 포인트 대상 수상, 시즌 톱10 피니시 1위를 기록하며 꾸준한 경기력을 입증해왔다.

인터내셔널 시리즈 재팬은 아시안투어 인터내셔널 시리즈의 2026년 시즌 개막전으로, LIV 골프와 연계된 핵심 대회다. LIV 골프, 아시안투어, 일본프로골프투어 선수들이 다수 출전해 경쟁하게 된다.

함정우는 올 시즌 각오에 대해서는 “메인 후원사인 하나은행 인비테이셔널 우승과 메이저 대회 우승으로 시즌 2승 달성을 목표로 하고 있다”며 “무엇보다 아내와 딸 소율이에게 우승 트로피를 선물하고 싶다”고 밝혔다.

이 대회에는 같은 소속사 스포츠인텔리전스 그룹의 왕정훈도 출전한다.