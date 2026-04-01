‘바인드’ 플랫폼 적용…오피스·상업시설 운영 효율성 제고 운용·개발 역량 결합해 상업용 부동산 가치 상승 모색 시범사업·로드맵 수립…자산 가치 제고 협업 본격화

[헤럴드경제=김유진 기자] 대체투자 전문 운용사 마스턴투자운용이 삼성물산과 손잡고 스마트빌딩 기술을 활용한 상업용 부동산 자산가치 제고에 나선다.

1일 금융투자업계에 따르면 마스턴투자운용과 삼성물산은 전날 서울 강동구 삼성물산 본사에서 스마트빌딩 플랫폼 ‘바인드(Bynd)’를 오피스·상업시설 등에 적용하기 위한 양해각서(MOU)를 체결했다. 양사는 사용자 중심의 빌딩 통합 서비스를 공동으로 구축해 운영 효율성을 높이고 자산 가치 상승을 모색한다는 계획이다.

이번 협력은 삼성물산의 스마트빌딩 플랫폼 기술과 마스턴투자운용의 상업용 부동산 운용·개발 역량을 결합하는 데 초점을 맞췄다. 삼성물산은 AI 기반 공간 제어, 3D 디지털 트윈, 모바일 출입 및 주차, 클라우드 기반 임대·에너지 관리 등 ‘바인드’ 핵심 솔루션을 제공하고, 마스턴투자운용은 자산 매입·개발·리노베이션·임대 전략 등 전반적인 운용 노하우를 접목한다.

양사는 상업용 부동산 관련 데이터와 정보를 공유하고, 다양한 입지 및 자산 유형에서 스마트빌딩 도입 효과를 검증할 예정이다. 사업 기획과 시범사업 추진, 장·단기 로드맵 수립 등을 통해 단계별 협업 모델을 구체화한다는 방침이다.

이를 위해 전략적 협의체를 구성하고 정기 회의를 통해 신규 사업 기회와 기술 개발 현황을 점검한다. 상업용 부동산 포트폴리오의 수익성 강화와 임차인 경험 개선을 동시에 달성할 수 있는 실행 방안이 도출될 것으로 관측된다.

박형석 마스턴투자운용 대표이사는 “이번 협업은 하드웨어 중심에서 소프트웨어 기반의 스마트 자산 관리 체계로 전환하는 계기가 될 것”이라며 “투자자 수익 극대화와 임차인 편의성 제고를 통해 자산 가치 상승을 도모할 것”이라고 말했다.