‘비대면 계좌 개설 더블 혜택 이벤트’ 개최 삼성전자·하이닉스 등 우량주 랜덤 추첨

[헤럴드경제=김지윤 기자] 한화투자증권은 오는 6월 30일까지 우대수수료 혜택과 소수점 주식을 제공하는 ‘비대면 계좌 개설 더블 혜택 이벤트’를 실시한다고 1일 밝혔다.

이번 이벤트는 생애최초 비대면 종합계좌를 개설하는 신규고객과 작년 10월부터 올해 3월까지 계좌 잔고가 10만원 미만인 휴면고객이 대상이다. 영업점 계좌, 법인, 스탁론 계좌 등은 제외된다.

한화투자증권은 이벤트 대상 고객이 비대면 종합계좌 개설 시 별도의 신청 없이 모바일 국내주식 평생 우대수수료(우대수수료율 0.0040595%, 변동 가능)를 제공한다.

또 이벤트 신청 고객 전원에게 국내 우량 소수점 주식을 지급한다. 대상 종목은 ▷KB금융 ▷SK하이닉스 ▷삼성전자 ▷삼성중공업 ▷에이피알 ▷카카오 ▷하이브 ▷현대차 총 8개 종목이며, 이중 한 종목을 추첨해 증정한다.

임주혁 한화투자증권 자산관리본부 상무는 “앞으로도 보다 쉽고 편리한 투자 환경을 제공할 수 있도록 노력해 나가겠다”고 말했다.