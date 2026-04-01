액체수소 인수기지 구축 핵심 기술 확보

[헤럴드경제=신혜원 기자] GS건설이 국토교통부가 추진하는 ‘액체수소 저장탱크 및 적하역 시스템 기술개발’ 국책과제 주관기관으로 선정됐다고 1일 밝혔다.

국토부가 추진하는 이번 국책과제는 향후 수소경제 확산에 대비해, 액체수소 인수기지 구축을 위한 저장, 이송, 하역 등 전체 주기에 있어 핵심 기반기술을 확보하고 실증까지 연계하는 것이 골자다. 총 사업비는 약 290억원 규모다.

GS건설은 이번에 국토부 국책과제의 주관기관으로 선정돼, 액체수소 저장탱크 설계 및 적하역 시스템 개발, 실증 연계까지 역할을 수행할 예정이다. 특히 국내 최초로 평저형 액체수소 저장탱크 기술 개발을 추진하며, 향후 대용량 액체수소 저장시스템 실증으로 확장 가능한 기술적 기반을 마련한다는 점에서 의미가 있다.

이번 국책과제에는 GS건설 포함 총 14개 기관이 참여하며, 산·학·연 협력을 통해 기술의 완성도를 높일 계획이다.

GS건설 관계자는 “이번 과제를 통해 액체수소 저장 및 적하역 핵심 기술을 확보하고, 향후 국내외 액체수소 인프라 사업을 선도할 수 있는 기반을 마련할 것”이라며, “기술 개발을 넘어 실증 및 사업화까지 이어지는 성과를 창출하겠다”고 밝혔다.

한편 GS건설은 국내외 다수 플랜트 설계·조달·시공(EPC) 사업 수행 역량을 바탕으로 친환경 에너지로 주목받고 있는 수소에 대한 연구 및 사업을 준비해 왔다. 지난해 9월에는 한국가스공사, 한국스미토모상사와 업무협약을 통해 액체수소 도입 및 공급망 구축을 위한 기반을 마련했으며, 이어 지난해 10월 일본 에바라(Ebara), GS글로벌과 함께 액체수소 저장 기술에 대한 협력 및 밸류체인 구축을 위한 전략적 업무협약(MOU)를 체결하고 협업을 추진 중이다.

GS건설은 기존 석유화학 중심의 플랜트 사업에서 친환경 에너지 사업으로 영역을 확장함과 동시에 글로벌 수소 공급망 구축 경쟁에서도 경쟁력을 강화할 계획이다.