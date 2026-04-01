[헤럴드경제=나은정 기자] 대구 캐리어 시신 사건의 피해자인 50대 여성 A씨 사인이 ‘폭행으로 인한 사망’으로 추정된다는 경찰 조사 결과가 나왔다.

1일 경찰에 따르면 전날 시신유기 혐의로 긴급체포한 A씨의 딸 B(20대)씨와 사위 C(20대)씨는 경찰 조사에서 이같은 취지의 진술을 했다.

다만 사위 C씨가 어떠한 이유로 장모 A씨를 폭행했는지, 어떠한 도구를 사용했는지 등은 아직 확인되지 않았다.

경찰은 피의자들 진술을 토대로 정확한 A씨 사인을 규명하기 위해 이날 오전 10시 30분 국립과학수사연구원에서 부검을 실시한다.

B씨 부부는 지난달 18일 낮 대구 중구의 주거지에서 숨진 A씨의 시신을 캐리어에 담은 뒤 신천변으로 이동해 유기한 혐의를 받고 있다.

시신이 담긴 캐리어는 사건 발생 약 2주가 지난 전날 오전 “북구 칠성동 신천 잠수교 아래 신천에 캐리어가 떠다닌다”는 주민 신고로 발견됐다. 부부는 시신을 담은 캐리어를 신천 상류에 유기했던 것으로 전해졌다.

경찰은 CCTV 분석을 통해 이들 부부가 주거지에서 캐리어를 끌고 나와 시신을 유기하는 장면을 확인했다. 부부는 전날 경찰서에서 조사 중 범행을 시인해 긴급체포된 뒤 유치장에 입감된 상태다.

경찰은 부검과 주거지 현장 감식 등을 통해 정확한 사망원인을 파악하는 한편, 휴대전화 포렌식 등을 통해 시신 유기 후 2주간 범행을 은폐할 수 있었던 경위를 집중 수사할 계획이다.