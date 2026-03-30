[헤럴드경제=문영규 기자] 그룹 방탄소년단(BTS) 멤버 뷔가 아버지 대신 연예인의 꿈을 이뤘다고 고백했다.

뷔는 가수 겸 작곡가 정재형의 유튜브 채널 ‘요정재형’에 출연, 지난 29일 공개된 ‘안녕하세요 BTS 뷔(V)입니다. 잘 부탁드립니다!’란 제목의 영상에서 “나중에 알게 된 건데 아버지도 탤런트를 하고 싶어 하셨다. 대구 MBC에서 FD로 일하기도 했다”며 “(아버지는)‘방송국에서 일하면 되겠거니’ 했다가 안 된 케이스, 나는 된 케이스다”라고 말했다.

뷔는 아버지의 지지가 있었다며 본격적으로 음악을 시작한 계기에 대해서도 설명했다.

그는 “설날이나 명절에 게다리춤을 추고 용돈받는 걸 부끄러워하지 않았다. 춤추는 걸 좋아하다 보니 춤추면 5000원을 준다면 3분 정도는 그냥 췄다”며 “남들이 ‘예쁘다’며 박수쳐주는게 행복이었다. 그것 때문에 무대에 서고 싶다는 생각을 했던 것 같다”고 했다.

그는 “초등학교 6학년 졸업하고 ‘이제 꿈을 한 번 실천으로 옮기고 싶다’고 아버지에게 얘기해서 중학교 1학년때부터 색소폰을 배우기 시작했다”면서 “‘예술고등학교에 들어가야 가능성이 보인다’고 해서 악기 배우기를 권하셨다”고 말했다.

아이돌을 시작하게 된 계기에 대해서도 설명했다.

뷔는 “저보다 더 막강한 친구들이 있었다. 예고(입시)에서 떨어졌다”면서 “다시 대구로 내려와서 춤 학원을 다녔고 고등학교 방과 후 계속 춤 학원에 다녔고 거기서 빅히트 비공개 오디션을 봤다”고 했다.

그는 “춤 배운지도 얼마 안됐고 실력은 형편없었다”며 “좋아하는 건 춤이었고 진짜 잘 하는 사람은 아니었다”고 고백했다.

서울 구경을 가보고 싶어 친구 따라 오디션장에 갔었다는 그는 “최신 가요를 불렀는데 썩 마음에 들었던 건 아니었다”며 “2차는 자신있는 춤으로 시작했는데 긍정적이진 않아 랩도 한 번 해봤고 비트박스도 했고 마지막으로 색소폰까지 했다”고 당시를 회상했다.

합격 이후 “(사람들이)내가 뭘 못하는데 잘하는 척 하니까 신기했던 것 같다. 표정은 나름 진심이었다”며 “‘못하는데 표정은 베테랑’이란 식으로 보였나 보다. 어렵게 합격했다”고 했다.

한편 방탄소년단은 지난 20일 정규 5집 ‘아리랑’(ARIRANG)으로 컴백했으며 21일 서울 광화문 일대에서 ‘BTS 컴백 라이브: ARIRANG’을 열었다.

‘아리랑’은 지난 28일 영국 오피셜 앨범 차트 ‘톱 100’ 정상을 밟은 데 이어 미국 ‘빌보드 200’ 1위도 기록해 세계 양대 차트로 꼽히는 영미 앨범 차트 1위를 휩쓸었다.