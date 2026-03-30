‘디지털금융’ KDX준비법인 DB증권 ‘해양금융’ 워터라인파트너스 클락슨코리아 ‘혁신금융’ 시너지IB투자

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시는 부산국제금융센터(BIFC) 63층에 조성한 금융혁신 거점 ‘디스페이스(D-space)’의 입주기관 공모 결과 최종심사를 통해 총 4개 기업을 선정하고, 케이디엑스(KDX)컨소시엄(조각투자 장외거래소 준비법인)의 입주도 확정했다고 30일 밝혔다.

입주가 확정된 기업은 ▷‘디지털금융’ 분야 KDX준비법인, DB증권 ▷‘해양금융’ 분야 워터라인파트너스, 클락슨코리아 ▷‘혁신금융’ 분야 시너지IB투자 등 총 5개사로, 부산 금융중심지의 3대 전략 분야를 선도할 기업들이다.

디지털금융 분야에서는 국내 최초 조각투자 장외거래소 KDX컨소시엄 준비법인과 컨소시엄 참여기관 DB증권이 D-space에 둥지를 튼다. 조각투자 장외거래소는 실물자산 기반 수익증권의 발행·유통 체계를 마련해 신규투자시장을 활성화하고, DB증권은 해양·선박 등 부산 특화 토큰증권(STO) 생태계 조성, 핀테크·블록체인 등 디지털금융 혁신거점 역할을 맡는다.

해양금융 분야에서는 글로벌 해운중개기업인 클락슨코리아와 해양특화 자산운용사인 워터라인파트너스가 합류한다. 영국 런던에 본사를 둔 클락슨코리아는 부산지점 설립으로 국내 해운사와의 네트워크를 강화하고, 글로벌 해운시장 정보제공 등 해양금융 자문기능을 확대할 계획이다. 워터라인파트너스는 해운 ESG펀드 조성 경험을 바탕으로 해양산업 투자와 금융서비스를 확대하고, 올 하반기 서울 본사를 부산으로 이전해 항만 인프라 중심의 ‘부산 혁신 펀드’를 조성할 예정이다.

혁신금융 분야의 시너지IB투자는 유망 벤처기업과 스타트업을 발굴·육성한다. 스타트업 투자 및 성장 지원을 통해 부산지역 혁신기업의 성장기반 강화에 이바지할 것으로 전망된다.