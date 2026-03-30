2026년 시험 출제 가능성 높은 개정세법 핵심만 선별해 무료 제공 최신 세법 반영한 실무·이론 대비 지원…에듀윌 회원 누구나 수강 가능 에듀윌 “수험생 학습 효율 높이고 시험 대비 부담 덜겠다”

[헤럴드경제=홍석희 기자] 에듀윌이 2026년도 전산세무회계 자격시험을 준비하는 수험생을 대상으로 최신 개정세법을 정리한 무료특강을 선보인다.

에듀윌은 전산세무회계 시험 대비를 위한 ‘2026 개정세법 무료특강’을 운영한다고 30일 밝혔다.

전산세무회계 자격시험은 매년 바뀌는 세법 내용이 실무와 이론 평가에 직접 반영되는 만큼 최신 세법을 반영한 학습이 중요하다. 과거 기준의 세법으로 준비할 경우 오답 가능성이 커질 수 있어, 수험생 입장에서는 해당 연도의 개정세법을 정확히 파악하는 것이 필수적이다.

이에 따라 에듀윌은 2026년 시험에서 출제 가능성이 높은 개정세법의 핵심 내용을 선별해 특강에 담았다. 방대한 세법 개정안 가운데 전산세무회계 시험과 직접적으로 연관된 내용을 압축해 수험생의 학습 효율을 높이는 데 초점을 맞췄다는 설명이다.

수험생들은 이번 특강을 통해 개정된 세법 규정을 일일이 찾아보는 시간을 줄이고, 시험 대비에 필요한 주요 변경 사항을 한 번에 점검할 수 있다.

이번 ‘2026 개정세법 무료특강’은 에듀윌 회원 가입자라면 누구나 공식 홈페이지를 통해 무료로 수강할 수 있다.

에듀윌 관계자는 “세법은 매년 개정돼 전산세무회계 수험생들이 학습 일정 관리에 어려움을 겪는 과목 중 하나”라며 “수험생들이 개정된 내용을 정확히 파악하고 보다 원활하게 시험을 준비할 수 있도록 이번 무료특강을 기획했다”고 말했다.