재활용 공공선별시설 분야 ‘대상’, 배출·수거·재활용 확대 분야 ‘장려상’ 선별시설·분리배출 동시 강화… 직매립 대응

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 송파구가 재활용품 배출부터 선별까지 전 과정을 아우르는 체계를 구축하며 자원순환 정책의 실효성을 입증했다.

송파구는 2025년 서울시 자치구 재활용 성과평가에서 재활용 공공선별시설 분야 ‘대상’과 배출·수거·재활용 확대 분야 ‘장려상’을 수상했다고 밝혔다. 지난해 대상에 이어 올해는 두 분야에서 동시에 성과를 거두며 재활용 정책 전반의 경쟁력을 이어갔다.

이번 수상은 수도권 생활폐기물 직매립 금지 제도 시행으로 재활용 체계 구축이 핵심 과제로 떠오른 가운데 선별시설 운영과 분리배출 정책을 함께 강화한 성과로 풀이된다.

이번 평가는 서울시와 한국순환자원유통지원센터가 협업해 실시됐다. 선별 품질과 처리 효율, 분리배출 환경과 재활용 확대 노력 등 전 과정 관리 역량을 종합적으로 점검했으며, 재활용 공공선별시설과 배출·수거‧재활용 확대 분야로 나눠 진행됐다.

재활용 공공선별시설 분야에서는 처리 효율과 선별 품질을 끌어올린 점이 높은 평가를 받았다. 하루 50톤 이상 처리 체계를 운영하고 선별률 75.7%를 달성했다. 평균 28개 품목을 선별해 이 중 82%를 유상 판매하는 구조를 구축했다. 로봇팔 기반 자동선별 시스템 도입과 선별라인·설비 개선 등 시설 고도화도 성과로 이어졌다.

배출·수거‧재활용 확대 분야에서는 주민 참여 기반 재활용 체계를 확대했다. 종이팩 75톤을 회수하고 커피박 재활용 사업 참여율 86.4%를 기록했다. 재활용정거장은 113세대당 1개소 수준으로 설치했다. 종이팩 직접보상제도 27개소에서 운영하며 분리배출 환경을 촘촘히 구축했다.

이번 성과는 배출부터 재활용까지 전 과정에서 고르게 우수한 성과를 낸 점이 반영된 결과로 분석된다.

구 관계자는 “재활용은 시설과 정책, 주민 참여가 함께 작동해야 성과를 낼 수 있다”며 “앞으로도 분리배출 환경을 개선하고 자원순환 정책을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.