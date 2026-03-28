[헤럴드경제=함영훈 기자] 스칸디나비아항공(SAS)이 Starlink 기반의 차세대 초고속 기내 Wi-Fi 서비스를 도입하며 기내 디지털 경험 강화에 나선다.

이번 서비스는 저궤도 위성 기술을 활용해 최대 500Mbps 이상의 속도를 제공하며, 탑승부터 하차까지 전 구간에서 빠르고 안정적인 인터넷 연결을 지원하는 것이 특징이다. 이를 통해 승객들은 기내에서도 업무, 콘텐츠 이용, 소통은 물론, 실시간 인터랙티브 활동까지 지상과 유사한 환경에서 자유롭게 수행할 수 있을 것으로 기대된다.

SAS는 이번 도입과 함께 이동통신사 ‘3’와 장기 파트너십을 체결하고 EuroBonus 회원을 대상으로 무료 Wi-Fi 서비스를 제공한다. 해당 서비스는 3월 24일부터 이용 가능하며, 향후 협력을 기반으로 다양한 고객 혜택도 확대될 예정이다.

Starlink 장비는 Airbus A320 기종을 시작으로 순차적으로 확대 적용되며, 향후 SAS 전 기종으로 확대될 계획이다. SAS는 여름 시즌 이전까지 상당수 항공기에 설치를 완료할 것으로 예상하고 있다.

현재 1만 기 이상의 Starlink 저궤도 위성이 운영됨에 따라, 북유럽과 같은 고위도 지역이나 기존에 연결이 어려웠던 노선에서도 보다 안정적이고 일관된 기내 인터넷 환경을 제공할 수 있을 것으로 보인다.

폴 베르하겐 SAS 부사장은 “연결성은 이제 여행 중에도 자연스러운 일상의 일부가 되고 있다”며, “이번 도입을 통해 고객들이 보다 유연하고 생산적인 기내 경험을 누릴 수 있을 것”이라고 밝혔다.

SAS는 이번 초고속 Wi-Fi 도입을 시작으로 기내 디지털 서비스 경쟁력을 한층 강화하는 한편, 향후 엔터테인먼트, 실시간 서비스, 생산성 기능 등 다양한 부가 서비스를 단계적으로 확대해 나갈 방침이다.

정식 론칭에 앞서 SAS는 1월 14일 Starlink 기술을 실제 비행 환경에서 시연하는 데모 비행을 성공적으로 진행했다.

초청된 참석자들은 북위도 지역에서도 안정적으로 구현되는 고속 연결 환경을 기반으로 스트리밍, 게임, 콘텐츠 제작, 실시간 소통 등 다양한 서비스 활용 가능성을 직접 체험했다.

특히 이번 데모에서는 프로게이머가 항공기 상공에서 지상에 있는 이용자와 실시간으로 온라인 게임을 진행하는 시연이 이루어지며 큰 주목을 받았다. 해당 사례는 Starlink 기반 기내 Wi-Fi의 낮은 지연시간과 안정적인 연결성을 직관적으로 보여주는 대표적인 장면으로, 기내에서도 지상과 동일한 수준의 실시간 디지털 경험이 가능함을 입증했다.

해당 데모 비행 콘텐츠는 SAS 공식 채널을 통해 공개되었으며, 스칸디나비아 전역 언론과 소셜 미디어에서 높은 관심과 화제를 이끌어냈다.

Starlink는 빠르고 안정적이며 저지연성을 갖춘 기내 인터넷 서비스를 제공합니다. SAS는 유럽 항공사 중 최초로 Airbus A320 기종에 Starlink를 적용했으며, 올해 안에 다른 기종으로도 확대할 방침입니다(규제 승인 예정).

1946년 설립된 스칸디나비아항공은 덴마크, 노르웨이, 스웨덴을 대표하는 북유럽 선도 항공사로, 매년 2500만 명 이상의 승객과 6만 톤의 화물을 유럽, 미국, 아시아 135개 노선으로 서비스하고 있다.

코펜하겐공항(CPH)을 글로벌 허브로, 오슬로(OSL)와 스톡홀름(ARN)을 주요 거점으로 운영하고 있으며, 유럽 최고 수준의 정시 운항률을 기록 중이다.

SAS는 2024년 9월 스카이팀(SkyTeam) 정식 회원사로 가입해 전 세계 제휴 항공사와 함께 더욱 폭넓은 글로벌 네트워크와 고객 혜택을 제공하고 있다.

인천에서는 코펜하겐까지 직항으로 운항하고 있으며, 오는 6월부터 주 6회로 운항을 증대한다.