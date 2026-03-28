‘아리랑’ 英 오피셜 앨범 차트 1위 ‘스윔’ 톱100 2위, 자체 최고 기록 스포티파이 역대 최고 주간 스트리밍

[헤럴드경제=고승희 기자] 이제 ‘BTS의 시대’다. 돌아온 방탄소년단이 깐깐한 영국 차트를 평정했다. 방탄소년단으로도 역대 최고 기록이다.

28일 발표된 영국 오피셜 최신 차트에 따르면 28일 발표된 영국 오피셜 차트에 따르면, 방탄소년단의 정규 5집 ‘아리랑’(ARIRANG)은 영국 ‘오피셜 앨범 톱 100’ 차트(3월 27일~4월 2일 자) 정상에 올랐다.

앞서 미니 6집 ‘맵 오브 더 솔 : 페르소나(MAP OF THE SOUL : PERSONA)’와 정규 4집 ‘맵 오브 더 솔 : 7(MAP OF THE SOUL : 7)’에 이은 통산 세 번째 1위다. ‘오피셜 바이닐 앨범 차트’에서도 1위에 올랐다.

타이틀곡 ‘스윔(SWIM)’은 같은 날 ‘오피셜 싱글 톱 100’ 2위로 진입했했다. 2020년 ‘다이너마이트(Dynamite)’와 2021년 ‘버터(Butter)’가 세운 3위를 뛰어넘는 자체 최고 성적이다. 수록곡인 ‘보디 투 보디(Body to Body)’(28위)와 ‘FYA’(39위)도 차트인에 성공했다.

세계 양대 차트로 불리는 영국 오피셜 차트에서의 의미있는 결과로 방탄소년단은 차주 미국 빌보드에서도 좋은 성적을 거둘 것으로 예측된다. 이미 빌보드가 지표로 삼은 세계 최대 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서의 성취가 좋다.

27일 발표된 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이의 주간 차트(집계 기간: 3월 20일~26일)에서 방탄소년단은 ‘위클리 톱 앨범’, ‘위클리 톱 송’, ‘위클리 톱 아티스트’ 글로벌 차트를 석권했다. 음반에 수록된 14개 트랙 모두 ‘위클리 톱 송 글로벌’ 상위권에 진입했고, 타이틀곡 ‘스윔(SWIM)’은 주간 스트리밍 8226만 8468회를 달성했다. 2026년 발표된 모든 곡들 중 최다 주간 재생 수다.

수록곡 ‘보디 투 보디’(2위), ‘훌리건(Hooligan)’(4위), ‘FYA’(5위), ‘노멀(NORMAL)’(6위), ‘에일리언스(Aliens)’(7위), ‘라이크 애니멀스(Like Animals)’(8위), ‘2.0’(9위), ‘데이 돈트 노우 바우트 어스(they don’t know ’bout us)’(10위)가 줄지어 10위권에 안착했다. 이 외에도 ‘메리 고 라운드(Merry Go Round)’(12위), ‘원 모어 나이트(One More Night)’(14위), ‘플리즈(Please)’(16위), ‘인투 더 선(Into the Sun)’(20위)은 물론 성덕대왕신종 종소리를 담은 ‘No. 29’(22위)까지 전곡이 차트 상위권을 채웠다.

방탄소년단은 같은 날 ‘위클리 톱 아티스트 글로벌’에 232주 연속 진입하면서 최장 차트인 타이기록을 세웠다. 테일러 스위프트(Taylor Swift), 브루노 마스(Bruno Mars), 빌리 아일리시(Billie Eilish), 저스틴 비버(Justin Bieber) 등 세계적인 팝스타가 방탄소년단과 같은 기록을 보유하고 있다. ‘스윔’은 ‘데일리 톱 송 글로벌’에서 7일(20일~26일 기준) 연속 정상을 수성했다.

호주와 프랑스 차트에서도 ‘아리랑’ 열풍이다. 지난 27일 발표된 호주 ARIA에 따르면, 신보는 ‘톱 50 앨범’과 ‘바이닐 차트’에서 동시에 1위에 올라 올해 한국 가수 중 최고 성적을 거뒀다.

방탄소년단은 그간 총 7개의 음반을 ‘톱 10’에 진입했다. ‘맵 오브 더 솔 : 7’(2020년)과 ‘프루프’(2022년)에 이어 세 번째다. ‘스윔’은 ‘톱 50 싱글’ 차트 4위에 올랐다. ‘보디 투 보디’(26위), ‘훌리건’(46위), ‘FYA’(48위)까지 총 네 곡이 차트인했다. 프랑스음반협회(SNEP)가 발표한 ‘톱 앨범’(3월 20~26일 자)에서도 정상을 차지했다.

방탄소년단은 지난 27일 리믹스 앨범 ‘킵 스위밍(KEEP SWIMMING)’을 발매하고 컴백 열기를 이어가고 있다. 음반에는 일곱 멤버 각자의 음악적 지향점을 바탕으로 편곡한 리믹스 7곡을 포함해 총 9곡이 수록됐다.