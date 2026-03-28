[헤럴드경제=함영훈 기자] 세계적인 고물가와 미국·카리브해·중동·러우전쟁의 불안 속에, 긴축 여행 ‘세이브케이션(Savecation, Save+Vacation)’ 트렌드가 뜨고 있다.

미국은 베네수엘라, 이란에 이어 또다시 새로운 도발을 준비하고 있어 이방인에 대한 단속을 강화하는 상황이다.

이 때문에 장거리 여행지 보다는 중국,일본,베트남,필리핀 등 근거리 국가의 새로이 뜨는 도시를 중심으로 동아시아에 몰리는 상황이다. 경제적·심리적 부담 때문이다.

여행,유통업계는 포인트나 쿠폰 대신 현금으로 돌려받는 캐시백 서비스부터 항공·숙박 플랫폼의 타임 특가까지, 4월 봄 여행 비즈니스에 세이브케이션을 강력히 투영하고 있으며, 이는 여행객들에게 포기했던 것을 다시 시도해보게 하는 기회로 작용하고 있다.

아태 지역 선두 쇼핑 경유 플랫폼 샵백코리아는 매주 화요일마다 여행 카테고리의 혜택을 극대화하는 ‘트래블 튜스데이(Travel Tuesday)’ 프로모션을 진행하고 있다. 해당 프로모션에는 부킹닷컴, 트립닷컴, 아고다, 클룩, 호텔스닷컴 등 국내외 대표 OTA(온라인 여행사)가 참여하며, 유저들은 매주 화요일 샵백을 경유해 해당 스토어에서 결제 시 평소보다 높은 상향 캐시백 혜택을 누릴 수 있다. 트래블 튜스데이 외 평소에도 여행 스토어에서 캐시백을 받을 수 있으며, 샵백은 단순 포인트 적립이 아닌 실제 현금을 은행 계좌로 환급해 주기 때문에 여행지에서의 실질적인 비용 절감 효과가 매우 크다.

최근 마이리얼트립, 유심사 등 국내 여행객들이 선호하는 가맹점을 지속적으로 확대하며 여행 카테고리 경쟁력을 강화하고 있어, 봄철 숙박 및 액티비티 예약 시 필수 코스로 자리 잡고 있다.

여기어때는 국내 숙소 할인 프로모션 ‘국내 여행 오픈런’을 진행한다. 해당 이벤트는 여행 수요가 높은 주요 호텔을 중심으로 선착순 할인 혜택을 제공하는 것이 특징이다. 이 프로모션은 매주 월요일과 목요일마다 진행한다. 이벤트 페이지에서 공개되는 특가 숙소를 대상으로 다양한 할인 혜택을 제공해 국내 여행을 계획하는 고객의 예약 부담을 낮추는 데 초점을 맞췄다.

이벤트에서는 오픈런 전용 숙소에 사용할 수 있는 30% 할인 쿠폰을 선착순 20명에게 제공한다. 쿠폰을 활용하면 선정된 숙소를 보다 합리적인 가격에 예약할 수 있다. 또한 다양한 인기 호텔을 중심으로 국내 호텔 최대 85% 할인 혜택도 마련했다. 주요 대상 숙소에는 ▷신화관 제주신화월드호텔앤리조트 ▷파라다이스 호텔 부산 ▷한화리조트 설악 쏘라노 본관 등이 포함된다.

마이리얼트립은 봄 여행 수요를 겨냥해 해외 숙박을 최대 64% 할인하는 대규모 프로모션을 진행한다. 이달 31일까지 전 세계 30개 이상 도시의 호텔과 한인 민박을 대상으로 ‘마리트 메가딜’ 프로모션을 진행한다. 벚꽃 시즌과 봄 여행 수요 증가에 맞춰 마련된 행사로, 일본·동남아·유럽·미주 등 주요 여행지 숙소를 할인된 가격에 판매한다.

일본에서는 도쿄·오사카·후쿠오카 등 주요 도시 호텔과 오키나와 이시가키·미야코지마 등 인기 휴양지 숙소를 최대 64% 할인한다. 베트남 다낭·나트랑·푸꾸옥 호텔은 객실 업그레이드나 1박 무료 혜택과 함께 최대 40% 낮은 가격에 판매한다. 유럽과 미주 지역 한인 민박도 최대 50% 할인 대상에 포함됐다. 행사 기간 숙소를 예약한 고객에게는 최대 7만 원 중복 할인 혜택과 함께 eSIM 할인, 투어·액티비티 쿠폰 등 추가 혜택도 제공된다.

항공권의 경우, 티웨이 항공은 출발이 임박한 항공권을 합리적인 가격에 제공하는 ‘출발 임박 특가’ 프로모션을 진행한다. ‘출발 임박 특가’ 프로모션은 출발일 기준 30일 이내의 항공편을 대상으로 한다. 기존의 단발성 프로모션에서 벗어나 매주 지속 운영될 예정이며, 탄력적인 초특가 운임을 적용해 ‘즉흥 여행객’ 등 출발 임박 항공권이 필요한 고객에게 실질적인 혜택을 제공한다.

이번 프로모션은 국내외 주요 인기 노선인 ▷인천∼푸꾸옥 ▷인천∼파리 ▷인천∼로마 △인천∼프랑크푸르트 ▷인천∼바르셀로나 ▷인천∼시드니 ▷인천∼칼리보(보라카이) ▷인천∼나트랑 ▷부산∼삿포로 ▷제주∼후쿠오카 ▷제주∼타이베이(타오위안) 노선에서 진행한다. 노선별로 최대 30%의 할인 혜택을 시작으로 향후 고객 선호도를 고려해 프로모션 대상 노선을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.

또한, 홈페이지 카카오페이와 토스페이 등 주요 간편결제 서비스를 이용할 경우, 결제 금액에 따라 최대 2만원의 추가 할인을 받을 수 있는 이벤트를 진행중이며, 소노호텔앤리조트 이용 시 국내 숙박 30% 할인 혜택을 제공한다.

대한항공은 부산 출발 중화권 4개 노선을 대상으로 항공권 할인 프로모션을 실시한다. 프로모션은 오는 4월 30일까지 진행되며 대상 노선은 부산발 상하이(푸동)·칭다오·베이징·타이베이다. 이 기간 동안 대한항공 홈페이지와 모바일 앱을 통해 일반석 및 프레스티지석 왕복 항공권을 예매할 경우 할인 혜택을 받을 수 있다.

노선별 할인율은 상하이(푸동)·칭다오 7%, 베이징·타이베이 10%다. 탑승 기간은 4월 1일부터 6월 30일까지다. 또한, 참여 고객을 대상으로 추첨을 통해 중화권 왕복 항공권과 기프티콘을 제공한다.

한국공항공사는 문화체육관광부, 한국관광공사, 네이버와 함께 국내선 왕복 항공권 구매 시 네이버페이 포인트를 제공하는 ‘여행가는 달’ 연계 프로모션을 진행한다. 공사는 김포-김해, 제주 노선을 제외한 16개 노선의 왕복항공권을 네이버에서 예약하고 탑승객에게 건당 최대 2만(1인당 5000) 네이버페이 포인트를 제공한다. 항공권 예약은 5월31일까지 가능하며, 탑승기간은 4월1일부터 5월 31일까지이다. 네이버 페이 포인트는 6월말에 일괄 적립·제공된다.

카카오뱅크는 글로벌 여행 플랫폼 ‘아고다(Agoda)’와 손잡고 전 세계 숙소를 특가로 예약할 수 있는 ‘특가 숙소 찾아보기’ 서비스를 출시했다. 고객은 여행지, 일정, 객실 정보를 검색해 숙소를 둘러보기만 해도 하루 한 번 소액의 캐시 리워드를 받을 수 있다. 더불어 아고다의 숙소 특가에 카카오뱅크 전용 상시 7% 추가 할인이 적용되며, 일부 인기 여행지의 경우 최대 10%까지 할인 폭이 확대된다.

KB국민카드 체크카드로 결제하는 고객에게 예약 금액의 10% 즉시 할인 혜택을 제공한다. 또한, 4월 6일부터 ‘카카오뱅크 체크카드(마스터카드)’ 결제 고객을 위한 혜택을 새롭게 추가하는 등 카드 결제 프로모션을 지속적으로 확대해 나갈 예정이다.

놀유니버스가 운영하는 국내외 여행·레저 플랫폼 ‘NOL’(놀)은 봄나들이 시즌을 맞아 국내외 여행과 공연을 아우르는 얼리버드 프로모션을 오는 31일까지 진행한다. 먼저 국내 숙소 예약 시 사용할 수 있는 총 18만 원 상당의 쿠폰팩을 제공하고 매일 오전 10시 국내 레저 상품 10% 할인 쿠폰을 선착순으로 발급한다. 봄 제주 여행을 계획하는 소비자를 위해 매주 월요일 제주 숙소 5%, 제주 레저 상품 12% 할인 쿠폰을 선착순으로 지급하는 특별 이벤트도 진행한다. 매일 오전 10시 최대 8만 원의 항공 할인 쿠폰을 제공하고 3월 한 달간 일본 숙소 최대 7%, 투어&티켓 10% 할인 혜택을 제공한다. 아울러 공연 예매 시 사용할 수 있는 전용 2000원 할인 쿠폰을 지급하고 놀 단독 회차로 선보이는 뮤지컬 ‘데스노트’ 예매자 전원에게는 포토카드와 커튼콜 촬영 기회를 준다.