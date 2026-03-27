[헤럴드경제=이원율 기자]블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 최측근인 드미트리 메드베데프 러시아 국가안보회의 부의장이 에스토니아가 과거 러시아의 영토였다고 말했다.

메드베데프 부의장은 27일(현지시간) 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 영어로 “칼라스가 러시아에 대해 ‘자신들의 것이 아닌 것을 요구한다’며 또 실언을 했다”는 글을 썼다.

이어 “돈바스는 다른 누구도 아닌 러시아의 것이었다”며 “사실 에스토니아도 러시아의 일부였다”고 주장했다.

앞서 카야 칼라스 유럽연합(EU) 외교안보 고위대표는 전날 주요 7개국(G7) 외무장관회의에서 러시아의 우크라이나 돈바스 영토 할양 주장을 놓고 “러시아는 협상에서 결코 자신들의 것이 아니었던 것을 요구하는 전략을 흔히 사용한다”며 “이런 함정에 빠지지 않도록 조심해야 한다”고 했다.

칼라스 대표는 에스토니아 총리 출신이다. 러시아의 접경국 에스토니아는 과거 제정 러시아의 지배를 받았다.

앞서 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 러시아가 종전 조건으로 요구하는 돈바스 지역 철군에 대해 “미래 세대를 배신하는 행위와 다름없다”며 거듭 거부 의사를 밝히고 있다.

젤렌스키 대통령은 전날 공개된 프랑스 일간 르몽드와의 인터뷰에서 “돈바스에는 수년에 걸쳐 구축된 중요한 방어선과 강력한 요새 시설들이 있다”며 “이 지역을 떠나면 러시아가 원할 경우 신속한 점령의 길을 열어주는 셈”이라고 했다.

젤렌스키 대통령은 최근 미국과 재개한 종전 협상 결과에 대해선 여전히 “디테일에 문제가 있다”고 했다.