[헤럴드경제= 이권형기자] 박은식 산림청장이 27일 경기도 이천의 산림복지분야 정책 현장을 방문했다.

박은식 산림청장은 “산림복지전문업은 국민이 체감할 수 있는 산림복지를 현장에서 실현하는 핵심주체이다”며, “산림복지 민간시장 성장을 위해 산림복지전문업 지원 등 다양한 정책적 노력을 지속하겠다”고 밝혔다.