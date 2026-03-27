지난 25일 비전 선포식 개최 4대 전략 15개 핵심과제 ‘통합돌봄과’ 신설로 역량 집중

[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 관악구(구청장 박준희)가 통합돌봄 비전 선포식을 열고 ‘관악형 통합돌봄’사업을 본격 시행한다.

지난 25일 열린 선포식은 ‘의료‧요양 등 지역 돌봄의 통합지원에 관한 법률’ 시행에 발맞춰 마련되었다. 행사에는 박 구청장을 비롯해 지역의 통합돌봄 핵심 주체인 28개 기관의 대표 및 실무자 약 70여 명이 참석했다.

현재 관악구는 서울시 자치구 중 1인 가구 비율이 가장 높고, 2026년 1월 기준 노인 인구 비율이 19.3%로 초고령화 사회 진입을 앞두고 있다. 특히 장기요양 인정자, 퇴원환자 등 돌봄 수요가 높은 고령층 비율 역시 서울시 상위권에 해당한다.

구는 동 주민센터 중심의 찾아가는 보건‧복지 서비스, 통합사례관리 등을 통해 위기가구 대응 체계를 구축해 왔다. 또한 ‘지역사회 통합돌봄 지원 조례’, ‘가족돌봄 청소년‧청년 지원 조례’를 제정했다. 또 21개 전 동에 ‘통합돌봄 지원창구’를 설치해 접근성을 강화했다.

시범사업 기간 동안 다학제 방문의료, 주거환경 개선, 복지 용구 대여, 특수식 지원 등 의료‧돌봄 공백에 놓인 어르신 대상 맞춤형 서비스를 통해 232가구에 총 715건의 서비스를 제공했다.

이러한 성공 경험을 토대로 구는 이달 27일부터 시범사업을 본사업으로 전환한다. 구는 튼튼한 전담조직 운영, 촘촘한 의료‧돌봄 통합지원, 똑똑한 스마트 돌봄 확장, 따뜻한 지역 돌봄 생태계 조성의 4대 전략 및 15개 핵심과제를 중심으로 지역사회 통합돌봄 체계를 가동한다.

이를 위해 지난 1월 조직개편을 단행, ‘복지가족국’을 ‘복지돌봄국’으로 개편하고 ‘통합돌봄과’를 신설해 전담조직 체계를 강화했다. 또한 의료‧요양‧복지‧주거 분야 전문가로 구성된 ‘관악구 통합지원협의체’와 ‘통합돌봄 추진단‧실행단’을 통해 보건과 복지의 칸막이를 허무는 협력 체계를 완성했다.

아울러, ‘퇴원환자 전담케어 센터’를 설치해 퇴원 초기부터 선제적으로 개입하여 재입원을 예방하고, 검증된 특화사업을 8종으로 확대해 심리‧정서적 안정까지 아우르는 선순환적 돌봄 서비스를 제공한다. 또한 지역 거점의 ‘통합돌봄 커뮤니티 센터’를 통해 예방적 건강 돌봄까지 확대 추진할 계획이다.

박준희 관악구청장은 “주민이 살던 곳에서 존엄한 삶을 이어갈 수 있도록, 지역사회가 함께 돌보는 체계를 견고히 하겠다”라며, “‘관악형 통합돌봄’을 통해 돌봄이 일상이 되는 도시를 반드시 실현하겠다”라고 말했다.