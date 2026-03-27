이수미 COO 부사장도 사장 승진 OCI 주식회사 내 고객솔루션사업팀 신설

[헤럴드경제=한영대 기자] OCI홀딩스는 첨단소재 중심의 미래 핵심사업에 역량을 집중하고자 4월 1일자로 사장단 인사 및 조직개편을 단행한다고 27일 밝혔다.

김유신 OCI홀딩스 CEO(최고경영자) 사장은 부회장으로 승진했다. 기존의 OCI 주식회사 CEO 부회장 대표이사직은 그대로 유지한다. 1965년생인 김 부회장은 1990년 OCI주식회사 군산공장 연구과에 입사한 이래 사업개발 1·2부 상무보, 카본 비즈니스 사업부 전무 등 주요 보직을 역임했다. OCI홀딩스 대표사인 이수미 최고운영책임자(COO) 부사장은 사장으로 승진했다.

조직 개편은 OCI 주식회사(사업회사)를 중심으로 단행됐다. 우선 정밀소재사업본부, 기초소재사업본부 등 기존 2개 사업부 체제에서 고객사 중심의 판매전담 조직인 고객솔루션사업팀을 신설했다. 반도체 슈퍼사이클에 밀착 대응하고, 고부가가치(스페셜티) 사업에서의 수익을 극대화한다는 취지다.

고객솔루션사업팀은 OCI 중앙연구소가 추진 중인 신사업 발굴 및 연구개발(R&D) 역량 강화와 시너지를 극대화할 수 있도록 고객사와의 협업을 확대할 예정이다. OCI는 고객솔루션사업팀에 그룹 내부에서 검증된 전문 영업인력을 배치할 계획이다.

OCI 중앙연구소의 경우 고기능소재 연구실, 차세대소재 연구실, 반도체소재 연구실, 기반기술 연구실 그리고 R&D 인프라부를 새롭게 신설한다.

<2026년 OCI그룹 사장단 및 임원 인사>

◇승진

▷김유신 OCI홀딩스 CEO 부회장 ▷이수미 OCI홀딩스 COO 사장

◇선임

▷김택중 OCI홀딩스 이사회의장

◇전보

▷이정재 OCI 솔루션사업부 상무보

▷최석경 OCI 중앙연구소 고기능소재 연구실 연구위원

▷강병창 OCI 중앙연구소 차세대소재 연구실 연구위원

▷이주원 OCI 중앙연구소 반도체소재 연구실 연구위원

▷김기섭 OCI 중앙연구소 R&D인프라부 상무

▷이은재 OCI SE 상무