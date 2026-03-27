정연우 지식재산처 차장(오른쪽)이 전종학 대한변리사회장과 기념 촬영을 하고 있다.
정연우 지식재산처 차장(오른쪽)이 전종학 대한변리사회장과 기념 촬영을 하고 있다.

[헤럴드경제= 이권형기자] 정연우 지식재산처 차장은 26일 화인강남빌딩(서울 강남구)에서 전종학 대한변리사회장과 면담을 갖고 지식재산 정책 및 제도발전을 위한 협력사항에 대해 논의했다.


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