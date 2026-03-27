최근 국내외 금리인하 기조와 실물 경제 지표의 점진적 안정화가 맞물리면서 인수·합병(M&A) 시장의 회복세가 뚜렷해졌다. 다만 이번 회복은 과거와는 결이 다르다. 대규모 자본을 보유한 투자자들의 선별적 투자 집행과 특정 섹터 집중 현상이 두드러진다. 투자자들은 성장성·수익성·확장성이 명확히 입증된 자산으로 투자 우선순위를 재조정하는 모습이다.

투자 주체별로는 대형 사모펀드(PE)가 시장을 주도하는 추세가 지속될 것으로 전망된다. 최근 수년간 결성된 대형 펀드의 미소진 약정액(드라이파우더)이 투자 동력을 유지하고 있으며, 차별화된 딜 소싱·실사·인수후통합(PMI) 역량을 보유한 운용사일수록 시장 지배력이 더욱 강화될 것으로 보인다.

대기업들은 포트폴리오 리밸런싱 속도를 높이고 있다. 특히 반도체·자동차 등 글로벌 공급망의 정점에 위치한 대기업은 기술과 인력, 레퍼런스를 단번에 확보할 수 있는 해외 확장형 ‘빅딜’을 적극적으로 검토할 것으로 보인다. 이는 수직·수평 통합을 통한 기술 지배력 강화와 공급망 안정성 제고 등 장기전략의 일환이다.

산업별로는 K-뷰티·K-헬스케어처럼 상대적으로 낮은 초기 진입장벽과 높은 글로벌 확장성을 구조적 강점으로 보유한 분야, 그리고 폐기물 자원화·친환경 소재 등 환경·사회·지배구조(ESG) 가치가 결합된 전환형 비즈니스가 투자자에게 명확한 성장 스토리를 제시할 수 있는 영역으로 평가된다. 더불어 데이터센터-전력·반도체·소프트웨어로 이어지는 인공지능(AI) 공급망이 향후 산업 경쟁력의 핵심으로 부상하면서, 관련 기술·인프라·인력 확보를 위한 공격적 M&A가 확대될 가능성이 높다.

정책적 측면에서는 정부의 정책 및 제도 변화가 M&A 시장의 중요한 동력으로 작용할 것이다. 정부가 추진하는 국민성장펀드는 시장에 자금을 공급해 매도자와 매수자 간 가격 기대 격차를 해소하고, 바이오·친환경 인프라 등 초기 위험이 큰 산업의 리스크·수익 구조를 개선하는 역할을 수행할 것으로 기대된다. 동시에 상법 개정은 주주 보호를 강화함으로써, M&A 전 과정의 투명성과 절차적 정당성을 높이는 제도적 기반을 마련했다.

이런 구조적 변화 속에서 투자자와 기업, 정부가 취해야 할 전략적 방향성도 명확해지고 있다.

첫째, 투자자는 선택과 집중 전략을 강화해야 한다. 성장성과 현금흐름, 확장성에 대한 검증이 명확한 섹터에 투자 비중을 높이고, 공동투자·브릿지·조건부 구조 등 다양한 방식을 통해 매도자와 매수자 간 가격 격차를 조정해 거래 성사 가능성을 높이는 전략적 설계가 필요하다. 또한 AI 공급망 등 신성장 영역은 기술·인력·전력 접근성을 별도 체크리스트로 관리해 구조적 리스크를 줄여야 한다.

둘째, 국내 기업은 포트폴리오를 재점검해 비핵심 사업을 과감히 정리하고, 미래 핵심 사업과의 전략적 시너지가 높은 자산을 선제적으로 확보해야 한다. AI, 전력, 소재 등 핵심 공급망에서는 수직·수평 통합 전략을 동시에 추진하며, M&A 전 과정에서 지배구조 적합성, 주주 커뮤니케이션 등 거버넌스 기반의 실행 체계를 정교하게 마련하는 것이 관건이다.

셋째, 정부는 정책 및 제도 일관성을 유지해 거래의 예측 가능성을 높여야 한다. 공시 제도, 전자주총 등 절차적 인프라를 고도화해 시장 신뢰를 높이고, 국민성장펀드를 활용해 초기 위험이 큰 산업의 위험·수익 균형을 조정하는 역할을 수행해야 한다. ‘원칙은 엄정하되 절차는 신속한’ 방향으로 규제를 정비할 때, 시장은 보다 안정적이고 활발한 거래 구조로 전환될 수 있다.

올해 M&A 시장은 대규모 자본, 핵심 섹터 집중, 제도 변화 등이 맞물릴 것으로 보인다. 투자자는 성장성과 현금흐름이 검증된 자산에, 기업은 전략적 적합성과 기술 내재화에, 정부는 투명성과 절차적 신뢰 확립에 각각 무게중심을 두기 시작했다. 이러한 세 축의 정렬이 이뤄질 때, 시장은 구조적 전환점에 도달하게 될 것이다.

정경수 삼일PwC M&A센터장