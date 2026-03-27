본격 협상 앞둔 시간벌기 전략 분석 유가 추가 상승…세계경제 충격 부담 ‘4~6주 전쟁’ 당초 주장과도 맞물려

도널드 트럼프 미국 대통령은 26일(현지시간) 이란 발전소에 대한 공격 유예 조치를 미국 동부시간 기준 4월 6일 오후 8시까지로, 열흘간 연장한다고 밝혔다. ▶관련기사 6면

트럼프 대통령은 이날 오후 4시 11분 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 “이란 정부의 요청에 따라 발전소 파괴의 기간을 미 동부시간 기준 4월 6일 오후 8시로 열흘 중지(pause)한다는 것을 알린다”는 글을 게시했다. 이어 “가짜 뉴스 매체와 다른 이들이 잘못된 주장을 하고 있으나 현재 대화가 진행 중이고 아주 잘 되고 있다”고 전했다.

트럼프 대통령의 이번 발표는 닷새간 부여했던 공격 유예를 다시 열흘 연장한 것이다. 트럼프 대통령은 21일 이란이 48시간 내에 호르무즈 해협을 개방하지 않으면 이란의 발전소를 폭격하겠다며 사실상 ‘최후통첩’을 날렸다. 자신이 제시한 기한인 23일이 되자 돌연 이란과 협상을 진행 중이라며 5일간 공격을 유예하겠다고 하더니, 다시 열흘의 유예를 제시한 것이다.

이를 두고 트럼프 대통령이 본격적인 협상을 위해 시간을 벌어보려는 전략을 펴고 있다는 분석이 나온다. 미국과 이란이 중재국을 통해 요구사항을 전달하는 등 기초 협상은 진행 중이지만, 양국의 입장 차가 크다 보니 시간이 더 필요하다고 판단했다는 게 정가의 분석이다.

새로 설정된 시한이 미국 동부시간 기준으로 4월 6일이라는 점도 눈길을 끄는 대목이다. 이는 트럼프 행정부가 애초 설정했고, 줄곧 강조했던 ‘4∼6주’의 전쟁 기간에 맞춘 시점이다.

협상 결렬을 선언하고 이란 발전소를 직접 공격하는 것은 트럼프 행정부에도 큰 부담이다. 이란은 자국 발전소가 공격 받으면 걸프 국가들의 주요 발전시설과 석유시설을 폭격하겠다고 경고한 바 있다. 트럼프 행정부도 국제 유가의 추가 상승을 부추겨 글로벌 경제에 타격을 줄 수 있는 조치는 감행하기 쉽지 않다.

트럼프 대통령은 이란과의 협상이 잘 되고 있다고 주장하면서 이란에 지속적으로 합의를 압박했다. 그는 이날 국무회의에서 “그들(이란)은 ‘우리는 협상하지 않는다’고 말할 것”이라며 “당연히 그들은 협상하고 있다. 완전히 박살 났는데 누가 협상하지 않겠나”라고 주장했다. 이어 “이제 이란에 기회가 주어졌다. 핵 야망을 영구히 포기하고 새로운 전진을 위한 길을 모색할 기회”라며 이란이 합의하지 않을 경우 “그들에게 최악의 악몽이 될 것”이라고 협상을 압박했다.

스티브 위트코프 중동특사는 같은 회의에서 트럼프 행정부가 중재국 파키스탄을 통해 이란에 15개 항의 종전안을 건넨 사실을 확인하면서 “지금이 전환점이며, 더 많은 죽음과 파괴 외에 그들에게 좋은 대안이 없다”고 말했다.

정목희 기자