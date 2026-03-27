‘위드 우리 웰스 프로젝트’ 2차 추진 가족 간호⋅간병하는 청년 집중 지원

[헤럴드경제=김지윤 기자] 우리투자증권은 지난 25일 여의도 본사에서 취약계층 청년들의 자립과 자산 형성 관리를 돕는 ‘위드 우리 웰스 프로젝트’ 2차 사업 발대식을 개최했다고 27일 밝혔다.

이 프로젝트는 사회복지공동모금회, 드림메이커스 사회적협동조합이 함께 추진한다. 취약계층 청년들이 금융사기, 과잉부채, 사회적 고립에 노출되기 쉽다는 문제의식에서 시작됐다. 교육, 컨설팅, 계좌 개설까지 실생활로 이어지는 밀착형 지원이 핵심이다.

앞선 1차 사업에서는 ‘자립준비 청년’ 40명을 지원한 데 이어, 이번 2차에서는 가족을 간호⋅간병하며 생계를 책임지고 있는 ‘가족돌봄 청년’ 34명을 집중 지원한다.

우리투자증권의 금융 전문가들이 강사로 참여해 사회초년생을 위한 자산관리 기초와 금융상품 활용법 등을 교육한다. 프로젝트 전 과정을 성실히 수료한 청년에게는 1:1 자산형성 컨설팅과 함께 사회복지공동모금회(사랑의 열매)의 지정기탁금으로 마련된 자산형성 지원금 150만원이 지급된다.

남기천 우리투자증권 대표는 “다가올 미래를 열어갈 청년들이 스스로의 재정과 삶을 주도적으로 설계하고 나아갈 수 있도록 우리투자증권이 든든한 조력자가 되겠다”며 “향후에도 협력 기관과의 소통과 협업을 통해 사업의 지속성과 실효성을 높여갈 것”이라고 말했다.