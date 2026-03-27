26일 전략 보고회 열어 사업 점검 울산~부산 광역철도 등 신규 추진

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시는 26일 오후 3시 울산시청 본관 2층 대회의실에서 ‘2027년도 국가예산 확보전략 보고회’를 가지고 내년도 주요 국가예산 신청사업 추진을 위해 행정력을 집중하기로 했다.

이날 보고회는 김두겸 울산시장과 서남교 행정부시장, 안효대 경제부시장, 실·국·본부장 등 20여 명이 참석했다.

내년도 국가예산 신청사업은 현재 신규사업 114건 3801억원, 계속사업 752건 2조9127억원 등 총 866건에 3조2928억원 규모이다. 이는 지난달 열린 1차 보고회 대비 신청사업은 32건, 신청액은 1148억원이 증가한 것이다.

주요 신청사업 중 신규사업은 ▷울산~양산~부산 광역철도 건설(총사업비 2조5475억원 중 올해 신청 국비 288억원) ▷한국형 도심항공교통(K-UAM) 안전운용체계 실증 기술개발(4047억원 중 670억원) ▷AI 팩토리 확산사업(594억원 중 93억원) ▷국립한글박물관 울산분원 조성(795억원 중 25억원) ▷선바위 탄소흡수형 수변정원 조성(30억원 중 15억원) 등이다.

계속사업은 ▷울산 도시철도(트램) 1호선 건설(3814억원 중 480억원) ▷울산외곽순환고속도로 건설(1조2059억원 중 440억원) ▷울산 조선해양 특화 새싹기업단지 조성(295억원 중 40억원) ▷석유화학산단 안전관리 고도화 플러스사업(150억원 중 25억원) 등이다.

2027년도 국가예산은 지자체에서 다음 달까지 중앙부처로 신청하면 중앙부처가 심의를 거쳐 5월 말까지 부처 예산안을 기획예산처로 제출한다. 이후 정부가 9월 3일까지 예산안을 국회로 제출하면 국회 심의·의결로 12월 2일까지 확정된다.