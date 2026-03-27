[헤럴드경제=함영훈 기자] 호텔신라는 이부진 대표이사가 200억원 규모의 주식을 장내 매수한다고 26일 공시했다.

내달 27일부터 총 30일에 걸쳐 매입한다. 또한, 회사의 운영총괄직을 수행하고 있는 한인규 사장도 지난 23일 2억원 규모의 주식을 장내 매수했다고 공시했다.

호텔신라 경영진이 주식를 매입하면서 책임경영을 실천하고 주주가치 제고에 적극 나서고 있다.

호텔신라 관계자는 “경영진의 주식 매입은 주가 부양 및 주주 가치 제고에 대한 의지를 표명한 것“이라며, “책임 경영을 실천하고, 주주 신뢰를 강화하며, 기업 가치를 높이는데 더욱 노력할 것“이라고 말했다.

호텔신라는 사업에 대한 지속적인 실적 개선과 수익성 확보를 위해 적극 노력하고 있다.

지난 19일 호텔신라 주주총회에서 이부진 대표는 경영 실적 및 향후 전략을 발표하며 TR부문은 사업체질 개선을 통해 안정적인 수익성을 확보하고, 호텔부문은 브랜드 경쟁력을 기반으로 지속가능한 성장 기반을 마련하겠다고 밝힌바 있다.

한편, 호텔신라는 호텔업을 메인으로 하는 호텔부문과 면세업을 메인으로 하는 TR부문으로 운영되고 있다.

호텔부문은 2014년 신라스테이를 오픈한 이후 현재 21개 프로퍼티를 운영하며 안정적으로 성장하고 있으며, 브랜드 경쟁력을 기반으로 호텔사업 확장과 함께 사업영역을 확대해 지속가능한 성장 기반을 마련할 계획이다.

TR부문은 그동안 회사의 성장을 견인해 왔으나 코로나 이후 △사업구조 개선, △운영 효율화, △리스크 관리를 축으로 안정적인 수익 기반을 확보를 위해 노력하고 있으며, 올해부터 그 효과가 가시적으로 나타날 것으로 기대하고 있다.