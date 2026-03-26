[헤럴드경제=김병진 기자]국민의힘 경북지사 예비후보인 이철우·김재원 후보는 26일 경북 동해안 지역을 찾아 현장 주민들의 목소리를 들었다.

이철우 예비후보는 이날 영덕읍 대탄리 일원에서 열린 식목일 기념 나무심기 행사에 참여했으며 영덕대게축제 안전기원제에 참석해 관계자들을 격려했다.

오후에는 한국후계농업경영인경북도연합회(한농연) 시군회장들과 간담회를 갖고 농업 현장의 어려움을 청취하며 실질적인 해법을 함께 모색했다.

이어 이 후보는 영덕군을 동해안 발전의 핵심 거점으로 육성하기 위한 ‘영덕군 5대 공약’을 발표하고 산불 피해 주민의 삶을 최우선으로 돌보는 회복과 함께 미래 성장 전략을 제시했다.

이철우 예비후보는 “산불로 삶의 터전을 잃은 주민 한 분 한 분을 내 가족처럼 생각하고 주거, 생계, 일자리까지 세심하게 챙겨가겠다”며 “에너지와 산업, 관광이 어우러진 새로운 영덕을 만들어 동해안 시대를 열고 주민들에게 희망을 선물하겠다”고 밝혔다.

김재원 예비후보도 이날 이른 새벽 경주 감포수협 어판장을 찾아 지역 어업인들을 만나 애로사항을 청취했다.

어판장을 둘러보며 최근 어획량 감소, 유류비 대폭 상승 등으로 어려움을 겪는 어민들의 현장의 목소리를 정책에 반영하겠다고 했다.

이어 경주시 주요 출근길 거리로 이동해 시민들과 직접 인사를 나누며 소통의 시간을 가졌다. 출근길 시민들에게 밝은 모습으로 인사를 건네며 경청하는 모습을 보였다.

김재원 예비후보는 “정치는 책상 위가 아니라 현장에서 시작돼야 한다”며 “도민들의 삶으로 들어가 직접 듣고, 직접 보고, 직접 해결하는 ‘현장 중심 도정’을 실현하겠다”고 말했다.