[헤럴드경제=최원혁 기자] 미국 NBC 인기 토크쇼 ‘더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런’ 오프닝 진행자가 그룹 방탄소년단(BTS)에게 인종차별적 발언을 해 논란이 일자 사과했다.

25일(현지시간) 미국 매체 TMZ는 해당 프로그램 사전 MC 세스 허조그가 녹화장에서 관객석을 향해 “북쪽에서 온 사람이 있나요? 아무도 없나요?(Anybody here from the North? No? Nobody)”라며 북한을 언급하는 농담을 했다고 보도했다.

해당 발언은 관객의 출신을 묻는 콘셉트의 즉응 멘트인 것으로 알려졌지만 현장에 있던 일부 관객들은 방탄소년단을 겨냥한 인종차별적인 발언으로 느껴졌다고 지적했다.

관련 내용은 SNS를 통해 확산하면서 논란이 일었다. 일부 누리꾼들은 허조그가 과거 아시아인을 폄하하는 내용의 SNS 활동을 했다며 사과를 요구하기도 했다.

TMZ는 소식통을 인용해 허조그가 이번 상황과 관련해 방탄소년단 측에 사과했다고 전했다. 또 방송국 관계자들은 해당 발언에 대해 문제를 인지하고 허조그와 면담을 가졌다. 다만 TMZ는 허조그 측에 직접 입장을 요청했으나 아직 답변을 받지 못했다고 덧붙였다.

한편 방탄소년단이 ‘더 투나잇 쇼’에 출연하는 것은 지난 2021년 이후 5년 만이다. 오는 25, 26일(현지시각) BTS 촬영분이 방송된다.