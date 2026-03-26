국힘 이정현 “일꾼 유승민-싸움꾼 추미애 붙여볼만해” 김영진 “민주당, 당심-민심 최적화 경기지사 후보 필요” “김동연은 중도-보수층에 소구력 있는 민주당 멤버” “김민석·김동연 등 잘하는 게 이재명정부 성공에 도움”

[헤럴드경제=강문규 기자] 6·3 지방선거를 앞두고 경기도지사 자리가 격전지로 떠오르고 있다. 더불어민주당이 한준호·추미애·김동연(예비경선 기호순) 후보가 본경선 3파전 레이스에 돌입한 가운데, 국민의힘은 경기도지사 후보로 유승민 전 의원을 염두하고 있는 것으로 알려진다. ‘강성’ 추미애 의원을 겨냥한 카드로 해볼만하다는 판단이 깔렸다. 이와 관련 ‘원조친명’이자 ‘이재명 대통령 최측근’인 김영진 민주당 의원은 “경기도지사 선거가 정말 어려운 국면으로 갈 수 있다”고 진단했다.

김 의원은 26일 MBC라디오 ‘김종배의 시선집중’에 출연해 유승민 의원 등판 가능성에 대해 “민주당에서 지금 3명이 경쟁하고 있는데, 누가 되는지에 따라서 (국민의힘이) 그에 가장 적합한 대항마를 세울 것이라고 본다”고 말했다.

김 의원은 이어 “국민의힘이 다른 곳은 경선 후보자를 발표하고 경선을 진행하고 있는데 유일하게 지금 경기도만 남겨놨다. 민주당의 경선 과정을 지켜보겠다라고 보는 것”이라며 “일례로 유승민 전 (원내)대표 카드가 있다”고 분석했다. ‘(유 전 의원) 본인이 안한다고 했다’는 질문에 대해선 “정치는 가능성의 예술 아닌가. 김부겸 전 총리도 안 한다고 했는데 출전하잖나”라며 “민주당의 후보가 누구인지에 따라서 유승민 카드 등 다 살아 있다”고 했다. 특히 “그래서 민주당이 지금 마치 어느 후보를 공천해도 이길 것처럼 자만하면 그 자만에 빠져서 제가 보기엔 경기지사가 정말 어려운 국면으로 갈 수 있다”면서 “민주당은 경기도와 승리를 위한 최적화된 후보, 민심과 당심을 반영하고 경기 도민들의 뜻을 받는 후보로 선출하는 게 제일 필요하다”고 했다.

실제 국민의힘은 ‘강성’ 추미애 후보를 겨냥해 ‘유승민 카드’를 만지작거리고 있다. 이정현 국민의힘 공관위원장은 전날 SNS와 언론 인터뷰를 통해 “경기도에는 수도권 전체 선거 구도를 흔들 수 있는 지명도와 상징성, 확장성, 그리고 국가 비전을 제시할 수 있는 리더십이 필요하다”며 “유승민 전 의원은 모든 것을 갖춘 최고의 카드”라고 했다. 그러면서 “그 분(유승민)이라면 추미애 의원과 굉장히 멋진 싸움이 될 것 같다”면서 “일꾼 대 싸움꾼으로 붙여볼만 하다고 본다”라고 말했다.

앞서 김 의원은 전날 YTN 라디오 인터뷰에서 2022년 지방선거 결과를 거론하며 “민주당의 힘과 중도 보수층에 소구력이 있는 김동연의 가치가 플러스 되어 이긴 것”이라며 “어느 일방에 의해 이긴 것이 아니다”고 말했다. 김 의원은 “당시, 수도권 선거 지형이 매우 불리했다”면서 “윤석열 정부 하에서 민주당의 ‘숨구멍’을 만들어야 한다는 절박함으로 김동연 캠프 본부장을 맡아 사력을 다했다”고 설명했다.

김동연 후보에 대해 “(2022년 대선 당시)이재명 후보와 어려움을 함께했던 소중한 민주당의 멤버”라며 “안철수 후보는 윤석열 후보에게 갔지만 김 지사는 이재명 후보 지지를 선언하고 어려운 선거를 함께 뛰었다. 당시 사무총장 입장에서 보면 김동연 후보가 정말 고마웠다”고 말했다.

김 의원은 당내 주요 인사들의 역할을 강조면서 “김민석 총리, 정청래 대표, 김동연 지사 등 역할을 맡은 분들은 자기 자리에서 그 일을 제일 잘하는 것이 민주당과 이재명 정부 성공에 도움이 되는 길”이라고 밝혔다.