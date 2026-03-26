검찰 이동 중에도 피해자에게 막말 “휴브리스, 네메시스” 되레 큰 소리

[헤럴드경제=한지숙 기자] 부산에서 항공사 기장을 살해한 혐의로 구속된 김동환(49)이 26일 검찰로 이동하는 중에도 범행을 정당화하고 피해자에게도 막말을 이어갔다.

26일 부산경찰청에 따르면 경찰은 이날 오전 부산진경찰서에 구속돼 있던 김동환을 호송차에 태우고 부산지검으로 송치했다.

김 씨는 2년 전 퇴직 공제금 소송 관련 문제를 이유로 사람을 죽여도 된다고 생각하느냐는 취재진 질문에 격앙된 목소리로 “악랄한 기득권이 한 인생을, 개인의 인생을 파멸시켜도 된다는 ‘휴브리스’”라며 “미친 ‘네메시스’, 천벌을 받은 것이다”라고 말했다.

휴브리스(Hubris)와 네메시스(Nemesis)는 고래 그리스 신화와 철학에 나오는 용어로 휴브리스는 ‘인간의 오만’, 네메시스는 ‘신의 응징’을 뜻한다.

김 씨는 지난 17일 새벽 5시 30분쯤 부산진구 한 아파트에서 공군사관학교 선배이자 직장 동료였던 항공사 현직 기장 A(50대)씨를 흉기로 수차례 찔러 살해한 혐의를 받고 있다.

하루 전인 16일에는 경기 고양시 일산서구 한 주거지에서 직장동료였던 또 다른 기장 B 씨를 덮친 뒤 도구를 이용해 목을 졸라 살해하려다 범행에 실패하고 도주한 혐의도 받고 있다.

경찰 조사에서 김 씨는 3년 간 과거 동료였던 4명에 대한 살해 계획을 세워 왔다고 진술한 것으로 알려졌다.

그는 수개월 전부터 4명을 몰래 따라다니며 택배기사로 위장해 주거지를 파악하고 범행 장소를 물색하는 등 치밀한 계획을 세운 것으로 드러났다. 그러나 최근 진행된 반사회적 인격장애 검사인 사이코패스 진단 평가(PCL-R)에서 사이코패스 기준에 해당하지 않았다.

경찰은 지난 24일 신상정보공개 심의위원회를 거쳐 김동환의 이름과 나이, 사진을 부산경찰청 홈페이지에 공개했다.