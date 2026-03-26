검찰 이동 중에도 피해자에게 막말

“휴브리스, 네메시스” 되레 큰 소리

항공사 기장을 살해한 혐의로 구속된 김동환(49)이 검찰에 송치되기 위해 26일 오전 부산 부산진경찰서에서 호송차량으로 이동하고 있다. 2026.03.26. [뉴시스]
항공사 기장을 살해한 혐의로 구속된 김동환(49)이 검찰에 송치되기 위해 26일 오전 부산 부산진경찰서에서 호송차량으로 이동하고 있다. 2026.03.26. [뉴시스]

[헤럴드경제=한지숙 기자] 부산에서 항공사 기장을 살해한 혐의로 구속된 김동환(49)이 26일 검찰로 이동하는 중에도 범행을 정당화하고 피해자에게도 막말을 이어갔다.

26일 부산경찰청에 따르면 경찰은 이날 오전 부산진경찰서에 구속돼 있던 김동환을 호송차에 태우고 부산지검으로 송치했다.

항공사 기장을 살해한 혐의로 구속된 김동환(49)이 검찰에 송치되기 위해 26일 오전 부산 부산진경찰서에서 호송차량에 오르며 취재진에게 자신의 입장을 밝히고 있다. 2026.03.26 [뉴시스]
항공사 기장을 살해한 혐의로 구속된 김동환(49)이 검찰에 송치되기 위해 26일 오전 부산 부산진경찰서에서 호송차량에 오르며 취재진에게 자신의 입장을 밝히고 있다. 2026.03.26 [뉴시스]

김 씨는 2년 전 퇴직 공제금 소송 관련 문제를 이유로 사람을 죽여도 된다고 생각하느냐는 취재진 질문에 격앙된 목소리로 “악랄한 기득권이 한 인생을, 개인의 인생을 파멸시켜도 된다는 ‘휴브리스’”라며 “미친 ‘네메시스’, 천벌을 받은 것이다”라고 말했다.

휴브리스(Hubris)와 네메시스(Nemesis)는 고래 그리스 신화와 철학에 나오는 용어로 휴브리스는 ‘인간의 오만’, 네메시스는 ‘신의 응징’을 뜻한다.

항공사 기장을 살해한 혐의로 구속된 김동환(49)이 검찰에 송치되기 위해 26일 오전 부산 부산진경찰서에서 호송차량으로 이동하고 있다. 2026.03.26. [뉴시스]
항공사 기장을 살해한 혐의로 구속된 김동환(49)이 검찰에 송치되기 위해 26일 오전 부산 부산진경찰서에서 호송차량으로 이동하고 있다. 2026.03.26. [뉴시스]

김 씨는 지난 17일 새벽 5시 30분쯤 부산진구 한 아파트에서 공군사관학교 선배이자 직장 동료였던 항공사 현직 기장 A(50대)씨를 흉기로 수차례 찔러 살해한 혐의를 받고 있다.

하루 전인 16일에는 경기 고양시 일산서구 한 주거지에서 직장동료였던 또 다른 기장 B 씨를 덮친 뒤 도구를 이용해 목을 졸라 살해하려다 범행에 실패하고 도주한 혐의도 받고 있다.

경찰 조사에서 김 씨는 3년 간 과거 동료였던 4명에 대한 살해 계획을 세워 왔다고 진술한 것으로 알려졌다.

그는 수개월 전부터 4명을 몰래 따라다니며 택배기사로 위장해 주거지를 파악하고 범행 장소를 물색하는 등 치밀한 계획을 세운 것으로 드러났다. 그러나 최근 진행된 반사회적 인격장애 검사인 사이코패스 진단 평가(PCL-R)에서 사이코패스 기준에 해당하지 않았다.

경찰은 지난 24일 신상정보공개 심의위원회를 거쳐 김동환의 이름과 나이, 사진을 부산경찰청 홈페이지에 공개했다.


jshan@heraldcorp.com