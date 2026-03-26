정부공직자윤리위원회 공직자 재산공개

[헤럴드경제=이용경 기자] 치안감 이상 경찰 고위직의 평균 재산이 15억원대 수준으로 나타났다.

26일 정부공직자윤리위원회 공직자 재산공개에 따르면, 재산공개 대상인 치안감 이상 경찰 간부 41명의 평균 재산은 15억2923만원으로 집계됐다. 이는 지난해(39명 기준·18억1475만원)보다 약 3억원 감소한 규모다.

유재성 경찰청장 직무대행(경찰청 차장)은 배우자 명의의 서울 마포구 다세대주택과 예금 등을 포함해 총 5억8222만원을 신고했다. 박성주 경찰청 국가수사본부장은 경기 안양시 아파트와 예금 등을 합쳐 21억9840만원을 신고했다. 이들은 모두 보유하고 있는 주식이 따로 없었다. 한편 박정보 서울경찰청장은 경기 파주시 아파트와 상가, 차량 등을 포함해 15억4288만원을 신고했다.

치안감 이상 경찰 간부 가운데 재산 규모가 가장 큰 인물은 윤승영 전 경찰청 수사기획조정관으로, 총 61억7286만원을 신고했다. 윤 전 조정관은 본인 명의의 서울 서초구 아파트와 다세대 주택 4채, 예금 등을 보유했다. 그는 12·3 비상계엄 사태 당시 체포조 운영 등에 가담한 혐의로 기소됐다가 최근 1심에서 무죄를 선고받았다. 현재 직위 해제 상태인 윤 전 조정관은 국무총리 소속 중앙징계위원회 징계의결을 앞두고 있다.

윤 전 조정관에 이어 재산 규모가 큰 인물은 황창선 경기남부경찰청장이 44억4868만원, 백동흠 경찰청 형사국장이 29억662만원으로 뒤를 이었다. 반면 홍석기 경찰청 수사국장은 2931만원으로 가장 적은 재산을 신고했다. 전체 공개 대상 41명 가운데 다주택자(배우자 포함)는 7명으로 집계됐다.