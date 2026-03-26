도성훈 인천시교육감, 2억7000만원

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]유정복 인천시장이 올해 18억1000만원의 재산을 신고했다.

지난해 16억9000만원보다 1억2000만원 늘어났다.

26일 관보에 공개된 2026년 공직자 정기 재산변동사항에 따르면 유 시장은 본인, 배우자, 자녀가 소유한 토지, 건물, 주식, 예금 등 총 18억1000만원의 재산을 신고했다.

이는 공석인 대구시장을 제외한 광역단체장 16명 중 12위에 해당한다.

유 시장의 지난해 신고 재산은 이었다.

하병필 행정부시장은 87억2000만원, 정해권 인천시의회 의장은 9억4000만원, 도성훈 인천시교육감은 2억7000만원을 각각 신고했다.

인천 기초단체장 중에서는 김찬진 동구청장이 57억2000만원으로 가장 많은 재산을 신고했다.

다음으로 ▷윤환 계양구청장 56억4000만원 ▷이재호 연수구청장 17억7000만원 ▷이영훈 미추홀구청장 15억1000만원 ▷김정헌 중구청장 13억원 ▷강범석 서구청장 14억4000만원 ▷박종효 남동구청장 10억7000만원 ▷문경복 옹진군수 10억1000만원 ▷차준택 부평구청장 9억8000만원 ▷박용철 강화군수 4억1000만원 순이다.

정부공직자윤리위원회 관할인 시장, 군수·구청장, 1급 이상 공직자, 시의원 등 54명의 평균 재산은 13억7000만원으로 직전 신고보다 3300만원 증가했다.

한편 올해 인천시공직윤리위원회 관할 재산공개 대상자 124명의 신고재산 평균은 8억 9000만원으로 나타났다.

이는 동일한 공개 대상자가 전년도에 신고한 평균 재산보다 약 6000만원 늘어난 수치다.

재산이 증가한 대상자는 82명으로 전체의 66%를 차지했고 감소한 대상자는 42명(34%)으로 집계됐다.

인천시공직자윤리위원회는 오는 6월 말까지 이번에 공개한 공직자 전원의 재산변동사항에 대한 심사를 마칠 계획이다.

관련 내용은 대한민국 전자관보와 공직윤리시스템에서 확인할 수 있다.