시간외 대량매매로 300만주 팔아 누적회수율 51.9%…1.6%P 올라

[헤럴드경제=김은희 기자] 예금보험공사는 26일 주식시장 개장 전 시간외 대량매매(블록세일)로 서울보증보험 지분 4.3%를 매각했다고 밝혔다. 총 300만주 규모다.

이번 매각으로 예보는 공적자금 1610억원을 회수했다. 이로써 서울보증보험에 지원된 10조2500억원 중 회수금액은 총 5조3193억원으로 누적회수율이 50.3%에서 51.9%로 1.6%포인트 상승했다.

이번 매매에는 장기보유 목적의 롱온리(Long-only) 펀드가 적극 참여했다. 예보는 “시장에서 서울보증보험의 가치가 인정받고 있다는 의미”라고 평가했다.

예보는 “대주주로서 서울보증보험이 투자자에게 약속한 주주환원정책, 경영효율화 등을 충실히 이행하여 기업가치를 높일 수 있도록 적극 지원하고 있다”고 전했다.

잔여지분에 대한 매각 시기 등은 시장 상황을 고려해 주가 등에 미치는 영향을 최소화하는 방향으로 추후 공적자금관리위원회 논의 등을 통해 검토할 계획이다.