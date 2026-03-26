APEC·글로벌 인증 동시 획득…업계 최초 성과 기술이전·공동연구 시 보안 검증 ‘하이패스’ 확보 50개 평가 항목 충족…글로벌 데이터 거버넌스 강화

[헤럴드경제=최은지 기자] 셀트리온은 아시아태평양경제협력체(이하 APEC)가 개발한 글로벌 개인정보 보호 인증체계인 ‘APEC CBPR’과 ‘글로벌 CBPR’ 인증을 동시에 획득했다고 26일 밝혔다. 국내 바이오 기업이 해당 인증을 받은 것은 이번이 처음이다.

APEC CBPR(Cross-Border Privacy Rules, 국경 간 프라이버시 규칙)은 APEC 회원국 간 안전한 개인정보 이전과 관리를 지원하기 위한 글로벌 인증 제도다. 셀트리온이 함께 획득한 글로벌 CBPR은 이를 확장해 특정 지역에 한정되지 않는 글로벌 보안 기준을 구축했음을 의미한다. 해당 인증의 심사와 발급은 한국인터넷진흥원(KISA)이 주관한다.

이번 인증은 셀트리온이 글로벌 기술이전이나 공동연구를 진행할 때 상대 국가나 기업이 요구하는 개인정보 보호 체계 검증 절차를 간소화하는 효과를 낼 것으로 보인다. 이를 통해 행정적 소모를 줄이고 협상 기간을 단축하는 등 글로벌 비즈니스의 효율성이 높아질 것으로 기대된다.

바이오산업의 개인정보는 임상 및 공동연구에 참여하는 의료진과 연구원 정보, 물류 파트너사 담당자 정보 등을 포함하고 있어 데이터 관리 역량이 글로벌 파트너십의 주요 기준으로 평가된다. 특히 일본, 싱가포르 등 APEC CBPR 인증을 국외 이전 수단으로 인정하는 국가에서는 현지 데이터 검토 절차가 대폭 축소될 전망이다.

셀트리온은 이번 인증을 위해 ▷개인정보 보호 체계 수립 ▷수집·이용·제공 ▷정보 주체의 권리 보장 ▷기술·관리적 보호 대책 등 총 50개 항목의 평가 기준을 충족했다. 회사는 향후에도 국제적 기준에 부합하는 데이터 관리 체계를 공고히 하여 ESG 경영을 강화한다는 방침이다.

셀트리온 관계자는 “국가별로 상이한 개인정보 규제 환경 속에서 국제 기준에 부합하는 데이터 신뢰 역량을 증명했다는 점에 의미가 있다”며 “확보된 데이터 거버넌스를 바탕으로 글로벌 비즈니스 실행의 우위를 선점해 나갈 것”이라고 밝혔다.