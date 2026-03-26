문신학 차관 형사보상금·퇴직금 등으로 2.4억 증가한 21.5억 신고

[헤럴드경제=배문숙 기자]김정관 산업통상부 장관의 재산이 이전 직장 퇴직금과 주식 가치 상승 등 영향으로 1년 사이 12억3000만원 넘게 늘었다.

정부공직자윤리위원회가 26일 관보에 공개한 2026년도 공직자 정기 재산변동 신고사항에 따르면 김 장관은 작년 말 기준으로 78억1021만원의 재산을 신고했다.

1년 전과 비교해 12억3781만원 늘었다. 이전 직장 퇴직금과 급여 저축, 보유 증권 가액 변동 등에 따라 재산이 늘었다고 김 장관은 설명했다.

김 장관과 배우자, 장남, 장녀 명의로 신고한 예금은 총 32억7341만원으로 직전 신고 대비 8억1129만원 늘어났으며, 증권은 15억9643만원으로 4억2791만원 증가했다.

부동산은 배우자와 공동명의로 신고한 서울 송파구 가락동 아파트가 29억원으로, 지난 신고 때와 가격 변화가 없었다.

문신학 차관의 재산은 21억5596만원으로 2억4884만원 증가했다. 문 차관 재산 증가는 본인 명의 예금이 2억4844만원 증가한 영향이 컸다. 문 차관은 형사보상금 및 과거 퇴직금 입금 등으로 예금이 증가했다고 설명했다.

문 차관은 산업부 재직 당시 월성 1호기 원전 업무와 관련해 감사원 감사와 검찰 수사를 받았고, 1심에서 징역형 집행유예를 선고받았으나 2심에서는 무죄를 선고받은 데 이어 재작년 대법원에서 무죄가 최종 확정됐다.

여한구 통상교섭본부장은 1억4908만원 줄어든 15억472만원을 신고했다. 여 본부장 재산 변동은 자가로 보유한 서울 강남구 도곡동 아파트의 공시지가가 2억3000만원 넘게 내린 영향이 컸다.