2026 공직자 정기 재산 변동사항 공개 조희대 대법원장, 18억 2000만원 신고 김상환 헌법재판소장은 21억 9166만원

[헤럴드경제=안세연 기자] 조희대 대법원장이 본인과 가족 재산으로 18억 2170만원을 신고했다. 전년에 비해 2억 3530만원이 늘었다. 고위법관들의 재산총액 평균은 44억 4961만원으로 나타났다.

대법원이 26일 공개한 ‘2026년 공직자 정기 재산 변동사항’에 따르면 조 대법원장은 이 같은 내용을 신고한 것으로 나타났다.

구체적으로 보면 조 대법원장은 배우자가 보유한 경기 성남시 아파트 10억 9900만원, 배우자와 반씩 소유한 서울 성동구 아파트가 6억원인 것으로 나타났다. 조 대법원장은 기존에 배우자와 반씩 소유했던 7억 6000만원 상당의 서울 송파구 마천동 다세대 주택을 지난해에 매도하고, 서울 성동구 아파트를 매수했다. 차량은 가족 공동 소유로 그랜저 2대를 신고했다. 아울러 조 대법원장은 본인의 금융기관 채무(1000여만원), 배우자의 건물 임대채무(10억 5000만원) 등 10억 6000만원을 함께 신고했다.

고위 법관 136명의 재산총액 평균은 지난해에 비해 5억 7441만원이 증가한 것으로 나타났다. 재산 변동 요인은 주택 공시가격 및 토지 개별공시지가 상승으로 인한 가액 변동, 주식 평가액 증가, 상속, 급여 저축 등으로 조사됐다.

재산공개 대상자인 고위법관 중 가장 많은 재산을 신고한 건 임해지 대구가정법원장이었다. 388억 1198만원을 신고했다.

임 법원장은 본인과 가족의 상장·비상장 주식과 채권을 합쳐 318억 5244만원을 신고했다. 상장주식은 성일하이텍 2657주, 애플 130주, 아마존닷컴 60주, 엔지켐생명과학 2700주, 대주전자재료 29만9684주를 신고했다. 비상장주식은 이노퓨틱스 5만주, 이앰디 14만2500주를 신고했다.

이어 이형근 서울고법 판사(전 법원행정처 기획조정실장)가 두 번째로 많은 365억 1147만원을 신고했고, 이숙연 대법관이 243억 1689만원을 신고했다.

한 해 동안 재산이 가장 많이 늘어난 고위법관은 이숙연 대법관이었다. 전년 대비 90억 5605만원이 늘었다. 본인이 소유한 서울 관악구 봉천동 토지 가액이 증가한 것과 배우자가 소유한 삼성전자 주식 650주의 가액이 증가한 것의 영향이 컸다.

가장 적은 재산을 신고한 건 임상기 수원지방법원장이었다. 3억 66만원을 신고했다. 천대엽 대법관이 3억 1639만원을 신고해 두 번째였다.

헌법재판소장·헌법재판관 등 헌법재판소 재산공개대상자 12인의 재산 평균은 21억 1072만원이었다. 전년도 대비 순재산 증가액은 평균 6935만원으로 급여저축 등이 주요 원인으로 나타났다.

김상환 헌법재판소장은 21억 9166만원을 신고했다. 지난해에 비해 4억 4706만원이 감소했다. 김 소장은 기존에 전세로 살고 있던 서울 동작구 아파트 임대차계약을 종료했다. 서울 서초구 아파트에 16억원 상당의 전세보증금을 지급하면서 채무가 늘었다. 본인·가족 예금으로 16억 8565만원을 신고했다.

가장 많은 재산을 신고한 건 오영준 헌법재판관이었다. 오 재판관은 41억 9488만원을 신고했다. 본인과 모친이 공동 소유한 서울 서초구의 아파트로 27억 5460만원을 신고했다. 배우자가 가진 서울 동작구 아파트 전세 임차권이 6억원, 모친의 서울 동작구 아파트 전세 임차권이 5억 3000만원이었다.

가장 적은 재산을 신고한 건 김복형 헌법재판관이었다. 김 재판관은 8억 7188만원을 신고했다. 지난해에 비해 생활비 지출 등으로 1203만원이 줄었다. 김 재판관은 배우자가 소유한 서울 동작구 아파트로 10억 4700만원을 신고했다. 예금으로 4764만원을 신고했고, 빚으로 2억 4775만원을 신고했다.