중동발 에너지 위기 극복 차원 실내 적정온도 유지 등 시행

[헤럴드경제=한영대 기자] 대한상공회의소(이하 대한상의)는 정부의 에너지절약 기조에 발맞춰 에너지절약 캠페인에 자발적으로 동참한다고 25일 밝혔다.

이번 캠페인에 대한상의는 물론 전국 74개 지역상공회의소가 참여한다.

정부는 전날 “공공기관은 차량 5부제 등으로 솔선수범하고, 국민들께서도 대중교통 이용과 생활 절전 등 에너지 아껴 쓰기 운동에 동참해 주기 부탁드린다”고 당부한 바 있다. 이에 대한상의가 적극 호응에 나선 것이다.

대한상의는 전국 74개 지역상의에 에너지절약 동참을 독려하는 공문을 발송했다. 또 각 지역상의가 소속 회원기업들에게도 에너지절약 캠페인 동참을 권장하도록 했다.

차량 5부제 적용 대상은 대한상의 및 전국상의 임직원의 업무용 차량과 출퇴근 차량이다. 차량 번호 끝자리별 지정 요일에 해당 차량의 운행을 주 1회 제한하는 방식이다. 월요일(1·6번), 화요일(2·7번), 수요일(3·8번), 목요일(4·9번), 금요일(5·0번) 순으로 적용하며 주말과 공휴일은 제외한다.

다만 ▷장애인 사용 자동차 ▷임산부 및 유아(미취학 아동) 동승 차량 ▷전기·수소차 ▷불가피한 업무용 차량 등은 적용 대상에서 제외된다.

대한상의는 에너지절약 캠페인도 병행한다. 주요 실천 과제로는 정부가 발표한 에너지절약 국민행동 지침에 따른 ▷실내 적정온도 유지(난방 20℃, 냉방 26℃) ▷엘리베이터 효율 운행 및 냉난방 순차운휴 ▷대기전력 차단 및 에너지절약마크 제품 우선 사용 ▷비대면 화상회의 전환·점심시간 소등·퇴근 시 전원 차단 등이 있다.

대한상의 관계자는 “IEA가 ‘역사상 최악의 에너지 안보 위협’으로 경고할 만큼 중대한 국가적 위기 상황”이라며 “전국 20만 기업을 대표하는 법정 경제단체로서 에너지절약에 앞장서고 정부·기업·국민이 한마음으로 에너지절약에 동참한다면, 이 위기를 반드시 이겨낼 수 있을 것”이라고 말했다.