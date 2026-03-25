‘디지털 트윈’ 기술로 고객 행동 분석

[헤럴드경제=유혜림 기자] 신한금융그룹이 25일 피지컬 AI 기반 디지털 트윈 기술을 활용해 미래 금융 채널 고도화에 나선다. 신한금융은 NC AI와 함께 실제 영업점과 동일한 가상 환경을 구축하고, 고객 편의성을 극대화할 수 있는 다양한 운영 시나리오를 검증할 계획이다.

신한금융그룹은 지난 24일 서울 중구 신한금융 본사에서 피지컬 AI 기업 NC AI와 ‘AI 기반 미래 금융 채널 고도화’를 위한 업무협약을 체결했다. 이번 협약은 기존 거래 로그나 대기 순번 등 단편적 데이터 분석을 넘어 실제 고객 이용 경험을 정밀하게 분석·개선하기 위해 추진됐다.

디지털 트윈 기술을 금융권에 선제적으로 도입해 그룹 차원의 채널 운영 방식을 고도화하겠다는 취지다. 디지털 트윈은 현실 공간을 가상 환경에 구현해 다양한 상황을 분석·시뮬레이션할 수 있는 기술을 뜻한다.

또 협력사인 NC AI는 피지컬 AI 기반의 ‘월드 모델’을 통해 현실과 가상을 연결하고, 데이터 기반 의사결정을 지원하는 기업이다. 월드 모델은 현실 데이터를 반영한 가상 환경에서 다양한 시나리오를 실험·검증해 최적의 의사결정을 돕는 기술이다.

이에 양사는 디지털 트윈 기반 기술검증(PoC)을 통해 데이터 기반 실시간 고객 방문 패턴을 분석하고, 고객 동선과 창구·키오스크 배치 등 다양한 요소를 시뮬레이션할 예정이다. 또한 영업점 운영 방식 변화에 따른 영향도를 사전에 분석해 고객 이용 편의와 업무 효율을 동시에 개선한다는 방침이다.

이 과정에서 활용되는 영상정보는 비식별화 등 개인정보 보호 기준에 따라 안전하게 처리된다. 아울러 양사는 내부통제 관점에서 금융 사고를 예방하고 고객과 직원 보호를 강화하기 위한 연구도 병행할 계획이다.

신한금융은 향후 기술검증을 통해 확보한 데이터를 바탕으로 업무 시나리오 모델링을 정교화하고, 그룹 차원의 미래 채널 전략을 단계적으로 고도화해 나갈 예정이다.

신한금융 관계자는 “디지털 트윈을 활용해 고객의 영업점 이용 전 과정을 데이터화하고 최적의 경험을 제공하기 위한 협력”이라며 “피지컬 AI 기술을 금융에 접목해 고객 경험 개선과 내부통제 강화를 동시에 추진해 나가겠다”고 밝혔다.