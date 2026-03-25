정부 1680만원+신한금융 200만원 추가 50인 미만 사업장 대상 민관 상생모델 확대

[헤럴드경제=김용훈 기자] 중소기업이 육아휴직으로 발생한 인력 공백을 메우기 위해 대체인력을 채용할 경우 연간 최대 1880만원의 지원금을 받을 수 있게 된다. 정부 지원에 더해 민간 금융그룹이 추가 지원에 나서는 ‘민관 협력형’ 지원 모델이다.

25일 고용노동부에 따르면 중소기업이 육아휴직 대체인력을 채용하면 정부가 연간 최대 1680만원의 인건비를 지원한다. 여기에 해당 근로자가 해당 사업장에서 처음 채용되는 경우 신한금융그룹이 ‘대체인력 문화확산지원금’ 200만원을 추가 지급한다.

이번 사업은 중소기업의 인건비 부담으로 육아휴직 활용이 저조한 구조를 개선하기 위해 마련됐다. 신한금융그룹이 지난해 100억원을 대·중소기업·농어업협력재단에 출연해 재원을 조성했고, 이를 바탕으로 민관 협력 방식의 지원 체계를 구축했다.

지원 대상은 50인 미만 사업장으로, 최근 3년간 정부의 대체인력 지원금을 받은 이력이 없는 기업이다. 신규로 대체인력을 채용하는 경우에 한해 민간 지원금이 추가 지급된다.

실제 지원도 빠르게 확대되는 추세다. 지난해 7월부터 올해 1월 말까지 2199개 사업장에 총 35억5000만원의 ‘대체인력 문화확산지원금’이 지급됐다.

노동부는 이번 지원이 중소기업의 인력 공백 부담을 완화하는 동시에 육아휴직 활용을 늘리는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

임영미 노동부 고용정책실장은 “대체인력 문화확산지원금은 중소기업의 인건비 부담을 덜고 육아휴직 활용을 확산하기 위한 상생 모델”이라며 “앞으로도 현장에서 체감할 수 있는 육아휴직 지원 정책을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.