행안부-기아 지방소멸 대응을 위한 식품사막화 해결 업무협약 체결 기아는 차량 등 지원…초록우산·사회연대경제 조직은 운영 담당 경북 의성군과 추가 공모 지역 대상 신선식품 배송 사업 추진

[헤럴드경제=이태형 기자] 행정안전부는 24일 정부서울청사에서 기아와 ‘지방소멸 대응을 위한 상생 업무협약’을 체결했다고 밝혔다.

인구감소지역은 필수 생활 기반 시설 부족 등으로 인해 주민의 삶의 질이 낮아지고 인구 유출로 이어지는 악순환을 겪고 있어 행안부와 기아는 지방소멸로 인한 정주 여건 악화의 고리를 끊기 위한 상생 협업을 수행한다.

특히 주민 생활과 밀접한 ‘먹거리 분야’를 우선 과제로 선정해 ‘식품사막화’(교통 인프라 미비·경제적 어려움 등으로 신선식품 판매처에 접근이 어려운 현상) 해결을 위한 신선식품 배송 사업을 공동으로 추진하기로 했다.

신선식품 배송 사업은 식품소매점을 이용하기 어려운 지역의 고령층에게 육류, 어패류 등 신선식품을 배달하고 판매하는 사업이다. 경북 의성군 안평면, 사곡면, 구천면, 신평면, 춘산면, 안사면 등 6개 면을 1차 대상지로 정해 우선 시행한다.

행안부는 올해 상반기 중 2차 대상지 선정 공모를 거쳐 1개 기초 지방정부를 추가로 선정하고, 기아와 협업을 이어 나갈 계획이다.

기아는 자사의 농어촌상생협력기금을 활용해 차량을 제공한다. 지역 식료품점과 계약해 신선식품을 조달하고, 유선 전화 상담실(콜센터)를 포함한 관리 체계를 운영하는 등 인구감소지역 내 신선식품 배송 전반을 담당하게 된다.

초록우산(NGO)과 사회적기업, 마을기업, 자활기업, 협동조합, 사회적(소셜) 벤처 등 지역의 사회연대경제조직은 신선식품 배송 운영을 담당한다. 고령층 등의 물품 구매대행뿐 아니라 사회적 고립 완화와 건강 상태 확인을 위한 생활 돌봄 서비스도 연계해 제공할 예정이다.

행안부는 신선식품 배송 사업 대상 시군과 기업 간 협업이 원활히 이뤄질 수 있도록 다리 역할을 하고, 시군의 신선식품 배송 기반 조성과 연계 사업 운영을 재정적으로 지원한다.

또 공공서비스 위탁 확대 등으로 사회연대경제조직을 활성화해 지역문제를 지역이 스스로 해결하는 혁신모델을 발굴하고 지원할 계획이다.

윤호중 행안부 장관은 “행안부가 기업의 사회공헌 활동이 지역 현장에서 실질적 변화를 이끌 수 있도록 정책적 마중물 역할을 하고, 지역 내 사회연대경제조직을 활성화해 균형발전과 지역 활력의 선순환 구조를 만들어 나가겠다”고 밝혔다.