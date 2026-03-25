[헤럴드경제=김성훈 기자] 고(故) 최진실의 딸 최준희가 변장하기 이전의 반전 민낯을 공개해 화제가 되고 있다.

최준희는 24일 자신의 인스타그램에 “썸녀 얼굴을 믿으면 안 되는 이유”라는 글과 함께 영상을 공개했다.

영상 초반 웬 낯선 여자가 안경을 쓴 채 화장기 없는 모습으로 등장하는데 최준희였다. 평소 SNS에 올려온 모습과는 사뭇 다른 모습에 최준희라고 알아보기 힘들 정도다.

그러나 영상 후반부에서는 화려한 메이크업과 스타일링으로 180도 달라진 모습을 보여줬다. 평소 보여왔던 모습 그대로의 최준희다.

한 누리꾼은 “이게 어떻게 같은 사람이냐”라고 적었고, 다른 누리꾼은 “화장발이냐 (카메라) 보정발이냐”라고 했다.

또 한 누리꾼은 “김소영에 속고 또 속았네. 남자들 진짜 조심해야겠다”라고 했다.

그가 말한 김소영은 ‘모텔 연쇄 살인’ 혐의 피의자인 것으로 추정된다. 김소영은 당초 SNS에 공개된 얼굴이 화제가 됐으나, 이후 검찰의 신상공개로 공개된 ‘진짜 얼굴’은 매우 다른 모습이어서 “속았다”는 반응이 나왔다.