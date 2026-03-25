전용 59·84·125㎡ 1638가구 분양 스카이라운지 등 커뮤니티 고급화

GS건설은 아산신도시센트럴시티 도시개발사업 내 조성되는 ‘아산탕정자이 메트로시티(A3블록·조감도)’ 견본주택을 오는 27일 열고 분양에 돌입한다고 25일 밝혔다.

아산탕정자이 메트로시티는 충청남도 아산시 탕정면 호산리 26번지 일원에 들어서며, 총 1638가구(지하 3층~지상 35층, 총 12개 동) 규모다. 앞서 공급된 아산탕정자이 퍼스트시티(A1블록)와 아산탕정자이 센트럴시티(A2블록)와 합치면 총 3673가구에 달하는 대규모 단지를 형성하게 된다.

전용면적·타입별 분양 가구수는 ▷59㎡A 132가구 ▷59㎡B 34가구 ▷84㎡A 963가구 ▷84㎡B 334가구 ▷84㎡C 66가구 ▷84㎡D 66가구 ▷84㎡E 31가구 ▷125㎡PA 6가구 ▷125㎡PB 5가구 ▷125㎡PC 1가구다.

청약은 한국부동산원 청약홈에서 오는 31일 특별공급을 시작으로 4월 1일 1순위 청약을 받을 예정이다. 청약 당첨자는 8일 발표하며, 당첨자 계약은 19~22일 진행 예정이다.

청약 자격은 모집공고일 기준 해당지역 아산시 및 충남, 대전시, 세종시 거주자 중 만 19세 이상이면서 청약통장 가입 기간 6개월 이상, 지역별·면적별 예치금 충족 시 1순위로 청약 가능하다. 또한 주택을 보유해도 1순위 청약이 가능하며, 재당첨 제한을 적용 받지 않는다. 계약금(10%) 완납 후 즉시 전매도 가능하다. 아산탕정자이 메트로시티는 천안에서 주거 선호도가 높은 불당지구와 맞닿아 있어 불당동 학원가와 상업시설을 편리하게 이용할 수 있다. 향후 과선교(예정)가 개통되면 불당지구 접근성은 더욱 단축될 전망이다.

아산·천안 산업단지 곳곳으로 이동이 용이한 직주근접형 입지 역시 특징으로, 탕정·천안 제2·3·4일반산업단지 등도 쉽게 오갈 수 있다. 구역 내 초등학교 부지(예정)가 계획돼 있으며, 탕정중, 탕정고(계획), 충남외고 등으로 통학이 가능하다. 불당 학원가와도 인접하다.

자이(Xi)의 커뮤니티 시설인 ‘클럽 자이안’에는 피트니스클럽, 골프연습장, GX룸, 사우나, 독서실, 티하우스 등이 조성될 예정이다. 특히 교보문고가 북 큐레이션 서비스를 제공하며, 게스트하우스가 들어서 단지의 품격을 높여줄 것으로 보인다. 또한 주동 최상층에는 입주민 전용 스카이라운지인 ‘클럽 클라우드’가 마련된다. 신혜원 기자