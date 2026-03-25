[헤럴드경제=양대근 기자] 오스트리아를 공식 방문 중인 우원식 국회의장은 24일(현지시간) 오스트리아 비엔나에서 이태원 참사 유가족을 만나 위로의 뜻을 전하고 진상규명 의지를 재확인했다.

우 의장은 이날 오전 숙소인 호텔에서 친선협회 조찬간담회를 마친 뒤 오스트리아에 거주 중인 이태원 참사 희생자 고(故) 김인홍 씨의 유가족을 만나 애로사항을 청취하고 위로했다.

고인은 오스트리아에서 태어난 한국인 2세로, 부모의 고국인 대한민국과 한국인의 정체성을 제대로 이해하고자 연세어학당에서 한국어를 공부하다가 지난 2022년 이태원 참사 당시 안타깝게 숨졌다.

우 의장은 면담에서 “이런 참사가 서울 한복판에서 벌어졌다는 것 자체가 믿기 어려운 일이었고, 국가가 국민의 생명과 안전을 지키지 못한 점에 대해 참으로 죄송스럽다”며 깊은 유감을 표했다. 이어 “축제와 같이 많은 인파가 모이는 상황에서 안전을 관리하는 것은 국가의 기본 책무인데, 이를 제대로 수행하지 못해 발생한 사고로서 결코 개인의 문제가 아니라 국가 책임의 문제”라고 강조했다.

우 의장은 “진상규명과 책임자 처벌이 반드시 이루어져야만 이런 비극이 반복되지 않을 수 있다”며 “국회와 시민사회가 함께 끝까지 책임을 갖고 해결해 나가겠다”고 밝혔다. 또한 “특조위 조사 결과를 토대로 부족한 부분이 있다면 추가 수사 등 다음 단계 조치로 이어질 것”이라고 말했다.

이번 면담은 유가족들이 2025년 11월 이태원 참사 3주기 추모제 때 한국을 방문해 우 의장을 만난 이후, 유족들의 안부를 걱정해온 우 의장의 제안으로 이루어졌다.

이날 면담에서 유가족은 사고 이후 3년이 지났음에도 불구하고 진상규명과 책임자 처벌이 충분히 이루어지지 않고 있는 점에 대해 강한 아쉬움과 고통을 호소했다. 유가족들은 “특조위 조사 과정에서 책임자들이 ‘기억이 나지 않는다’며 책임을 회피하고 있어 과연 진상규명이 제대로 이루어질 수 있을지 의문”이라며 “우리는 매일 고통 속에서 살고 있는데 조사 과정은 더디고 답답하다. 반드시 책임 있는 사람들이 처벌받을 수 있도록 끝까지 함께해 달라”고 요청했다.

이에 대해 우 의장은 “이 사건의 진상규명과 책임자 처벌을 위해 국회의장으로서, 그리고 국회의 일원으로서 할 수 있는 모든 노력을 다하겠다”며 “희생이 헛되지 않도록 안전한 사회를 만들기 위해 국가의 안전 책임을 강화하는 생명안전기본법 등 법과 제도를 더욱 단단히 마련해 나가야 한다”고 강조했다.

유족들과의 면담에는 주오스트리아 함상욱 대사와 박태서 공보수석이 참석했으며, 면담 후 더불어민주당 이강일·박지혜 의원, 국민의힘 김정재·강선영 의원, 조국혁신당 강경숙 의원이 유족들을 만나 위로와 격려를 함께했다.