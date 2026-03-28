뜨개질 문화공간 ‘카페 이음’, 서울로7017에 개점 여성수료자들·노숙인, 카페·뜨개 공간 운영 ‘희망의 인문학’ 서울시 대표 약자동행 정책 2008년 시작…18년동안 수료생 7200여명

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울시 ‘희망의 인문학’ 수료생이 직접 운영하는 ‘동행스토어 3호점’이 25일 서울역 인근에 문을 열었다. 지난해 12월 서울역 인근 서울 용산구에 문을 연 집밥 음식점 ‘정담(情談)’, 올 1월 서울 영등포구에서 개업한 커피전문점 ‘내 생애 에스프레소’에 이은 3호점은 뜨개질 카페다.

28일 서울시에 따르면 2008년 시작된 희망의 인문학은 인문학 수업을 통해 노숙인과 취약계층에게 삶의 존엄과 자존감을 회복시켜 주는 서울시 대표 약자동행 정책이다. 시는 지난해부터 수료생들에게 인문학 지식전달을 넘어 사회적 자립 발판을 제공하기 위해 창업프로그램 ‘동행스토어’를 운영하고 있다. 일정 시간 교육·훈련과 컨설팅을 제공하고 창업까지 경험하도록 해 자립의 힘을 길러주는 프로그램이다.

‘서울로7017’ 위에 위치하는 동행스토어 3호점 ‘카페 이음’은 커피와 음료를 즐기는 공간과 뜨개질 문화공간이 결합한 형태다. 희망의 인문학 여성 수료자와 자립 의지가 있는 여성 노숙인 5명이 끌어 나갈 예정이다.

카페 이음은 지역 주민을 위한 뜨개 원데이클래스와 이웃 봉사·기부 활동 프로그램도 운영한다. 취약 계층 자립 지원은 물론 지역사회와 나눔의 가치를 확산하는 의미 있는 공간으로 가꿔나갈 예정이다.

현재까지 문을 연 동행스토어는 총 3곳이다. ‘정이 담긴 진심 어린 이야기’라는 뜻의 1호점 정담은 힘내라! 보양식 같은 ‘뚝닥뚝닭(뚝배기닭볶음탕)’, 속상한 마음을 위로하는 ‘토닥토닭’(토마토 닭볶음요리) 등 응원과 위로가 담긴 한식을 판매 중이다.

1월에는 영등포구 보현종합지원센터에 동행스토어 2호점인 카페 내 생애 에스프레소가 운영을 시작했다. 커피 등의 음료, 로스팅 원두, 빵을 판매하며 온기 넘치는 공간으로 운영 중이다.

이번 동행스토어 3호점 카페 이음을 운영하기까지는 민간기업 등의 따뜻한 응원도 있었다. 신한은행은 동행스토어 조성·운영에 필요한 비용을 후원했으며, 바늘이야기는 뜨개 교육 지원 등 공간을 풍성하게 채워나가기 위한 자문을 지속하고 있다.

카페 이음 개점식은 25일 오전 10시 김병민 서울시 정무부시장, 신한은행 강영홍 부행장, 장경환 서울시노숙인시설협회장 등이 참석한 가운데 진행됐다.

한편 ‘희망의 인문학’은 현재까지 수료생이 7200여 명에 이르며 초기에서는 노숙인들을 중심으로 진행했다. 서울시는 올해부터 기존의 인문학 과정 외에도 폭력과 트라우마 피해 여성들을 대상으로 심리적 안정과 자활 의지를 회복시키는 ‘여성특화과정’과 ‘주말과정’을 신설해 더 많은 혜택을 제공할 예정이다.

김 부시장은 “동행스토어는 단순한 가게가 아닌 취약계층이 배움을 바탕으로 삶을 회복하고 자립을 위한 첫걸음”이라며 “동행스토어가 취약계층 시민들이 지역사회 안에서 안정적으로 일하고 삶을 이어갈 수 있도록 자립 지원을 확대해 나가겠다”고 말했다.