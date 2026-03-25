노사발전재단·제주도 업무협약 체결 사회적 대화 확대·노동현안 공동 대응 추진

[헤럴드경제=김용훈 기자] 노사발전재단과 제주특별자치도가 손잡고 지역 노사민정 협력 기반 구축에 나섰다. 제주지역 노사 갈등을 예방하고 상생형 일자리 모델을 확산하기 위한 종합 지원체계를 공동으로 마련한다는 구상이다.

25일 노사발전재단에 따르면 재단은 이날 제주특별자치도, 제주특별자치도노사민정협의회와 함께 제주도청 탐라홀에서 ‘제주 노사민정 상생협력을 통한 지역발전 업무협약’을 체결했다.

이번 협약은 노·사·민·정이 함께 참여하는 사회적 대화를 강화하고, 지역 단위에서 노사 상생 협력 모델을 정착시키기 위해 추진됐다. 기존에도 노사상생 문화 확산을 지원해온 재단과 지역 협의체가 협력 체계를 공식화했다는 점에서 의미가 있다.

협약에 따라 각 기관은 ▷제주지역 협력적 노사관계 구축 ▷노사민정 사회적 대화 활성화 ▷노동현안에 대한 소통·협력 강화 ▷현장 중심의 종합 지원체계 연계 ▷지역형 노사상생 우수사례 발굴·확산 등에 공동 대응한다.

특히 지역·업종별 현안에 맞춘 맞춤형 지원과 노동환경 개선 사업을 연계해, 단순 협약을 넘어 실질적인 정책 협력으로 이어간다는 방침이다.

박종필 노사발전재단 사무총장은 “정책은 현장의 삶과 연결될 때 의미가 있다”며 “제주도와의 협력을 통해 지역형 노사상생 모델을 확산하고 협력적 노사관계를 구축해 나가겠다”고 말했다.